不是載具！她結帳報「5個8」 背後用意暖哭萬人

民眾結帳時輸入「捐贈碼」，即可將雲端發票直接捐給指定公益團體。（示意圖／Pixabay）





一名網友分享，元旦早上排隊買早餐時，聽到前方婦人在結帳時說出「88888」，起初還以為是載具號碼，直到忍不住好奇詢問，才發現這五個8其實是捐贈雲端發票的「愛心碼」，背後用意讓他瞬間被暖到。

「88888」背後暖意

該名網友在Threads發文表示，當時好奇問了一句「這個會到哪裡？」婦人轉身微笑回應：「兒癌。」才得知該張發票是捐給中華民國兒童癌症基金會。他形容，那一刻心情變得格外溫暖，並表示「感謝妳，為我開啟了一個美好的2026」。

貼文曝光後迅速引發共鳴，吸引2.6萬人按讚，不少網友留言表示「長知識了」、「原來結帳時也能這樣做愛心」。也有內行人補充，「88888」除了好記之外，還象徵兒童癌症5年存活率達8成，數字本身就承載祝福與希望。

愛心碼怎麼用

網友們也紛紛分享自己常用的捐贈碼，包括導盲犬、搜救犬、罕見疾病與野生動物保育團體等，號召更多人一起加入捐發票行列。根據財政部說明，民眾可透過「捐贈碼」將雲端發票直接捐給公益團體。捐贈碼由3至7個數字組成，結帳時只要口頭告知或出示條碼，店員輸入後即可完成捐贈。

若結帳時來不及操作，也可事後透過「統一發票兌獎」APP或電子發票整合服務平台，選擇欲捐出的發票與受贈單位。此外，尖峰時段若想捐發票，記得直接說「愛心碼」，避免與載具混淆。

愛心捐贈碼設定步驟。（圖／翻攝自南區國稅局臉書）

