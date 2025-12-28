不是輕生？高雄女墜樓亡 家屬控「男友殺人」提告

高雄市鼓山區11月發生墜樓命案。（示意圖／Pexels）





高雄市鼓山區11月20日發生墜樓懸案，20多歲林姓女子陳屍某大樓中庭，警方勘驗後依輕生方向偵辦後結案。但死者家屬認定林女同居男友涉有重嫌，提出殺人、傷害及恐嚇、過失致死等告訴。

曾遭男友恫嚇「一命換一命」

據《ETtoday新聞雲》報導，林女家屬指稱，男友曾因貓走失與林女發生激烈爭執，並對林女掌摑、推擠，甚至恐嚇如果林女找不回貓，就要用林女飼養的愛犬「拿狗換命」。

家屬續稱，林女外出期間傳訊向友人求救「如果我沒出現，請幫我報警」；返家後詢問男友「我拿我的命還好不好」後，自家中陽台墜樓身亡。

家屬律師遞狀 警方回應

家屬主張，男友明知林女情緒瀕臨崩潰卻未加安撫或阻止，導致林女墜樓身亡，應追究其間接故意的刑事責任，除涉犯過失致死罪，案發前的暴力行為亦涉及傷害罪、以殺害寵物相逼，涉犯恐嚇危害安全罪，委請律師向檢方遞交告訴狀。對此，警方回應如家屬正式提告，將報請檢察官指揮偵辦。

東森新聞關心您

尊重兒少生命權，愛孩子，請把機會留給他。