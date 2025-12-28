不是輕生? 高雄女墜樓亡 家屬控"男友涉傷害"提告

南部中心／鄧山田 高雄市報導

今年11月底，高雄鼓山區一棟豪宅，發生女子墜樓身亡案，當時警方初判無外力介入，以輕生結案，沒想到死者家屬，提出監視器畫面，顯示女兒墜樓前，曾和屋內的男友，因為貓咪走丟的問題推擠大吵，後來女兒對男友留了一句，用自己的命賠償，就往陽台走去，接著發生墜樓，如今家屬指控男友涉嫌傷害、妨害自由、強制罪等，將男子對提告。





林女墜樓前曾和男友在屋內發生推擠衝突。（圖／民視新聞）





畫面中的男子，和女友發生激烈爭執，眼見女友往裡面跑，還追上去把人抓回到客廳，拋到沙發上。激烈爭吵下，女子原本抱著愛犬想離開，男友卻一把抓住，把愛犬往地上摔。疑似不滿女友提出分手，男子情緒失控，手用力一揮，桌上物品飛撞到牆上。

儘管男子事後有向家屬道歉，相關事證也完成結案，但死者家屬認為，男子的施暴行為，恐是壓垮女兒墜樓的關鍵稻草。（圖／委任律師提供）





這起感情糾紛，發生在高雄鼓山區的一棟豪宅，事後25歲的林姓女子，被發現墜樓身亡，當時警方排除外力介入，檢警相驗後，以輕生結案，如今案情出現大逆轉，關鍵影片也曝光。原來林女墜樓前一小時，曾和男友在屋內發生推擠衝突，爭吵導火線，疑似是男友認為，飼養的貓咪，被林女搞丟了，威脅若找不回貓咪，就要用女友飼養多年的愛犬，一命換一命。委任律師謝承霖表示，男生那時候就有點言語氣憤的說，妳在這邊貓咪不見妳怎麼都不知道呢，林女其實車上有跟朋友撥打電話說，男生有在威脅要把她的狗怎樣。

委任律師透露，林女和男友交往半年多，相處卻不太好，案發前甚至對林女有暴力行為，也讓家屬質疑，女兒是處在驚恐下，最終選擇墜樓身亡。委任律師謝承霖表示，10點38到40分左右，進去她其實就跟男生講了一句話，說我拿我的命換好不好，之後大概5到8秒之後，他有追過去但女生其實就墜樓身亡了，涉及的是傷害跟妨害自由、強制罪的部份，家屬就這部份先確定的部份提告。當事林姓男友接受電訪時則表示，當下不方便受訪。儘管男子事後有向家屬道歉，相關事證也完成結案，但死者家屬認為，男子的施暴行為，恐是壓垮女兒墜樓的關鍵稻草，後續將交由司法釐清真相，替女兒討回公道。





