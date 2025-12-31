不是輝達！史坦普漲幅排行榜揭曉 這家狂漲580%最猛

記憶體大廠晟碟（SanDisk）2025年漲幅逼近580%。（示意圖：MotionElements）

2025年即將結束，統計顯示，數據儲存公司今年主導了史坦普指數漲幅榜，其中記憶體大廠晟碟（SanDisk）以逼近580%的漲幅，成為今年史坦普表現最佳的股票，至於AI龍頭輝達漲幅僅40%，跌至第71名。

華爾街見聞報導，人工智慧投資主題正在發生轉移，新一輪AI投資受益者已從輝達等明星公司擴散至數據存儲、電力供應、建築承包等更廣泛的產業鏈。2025史坦普指數漲幅榜，除了晟碟（SanDisk）股價飆漲近580%，西部數據（Western Digital）名列第2，希捷科技（Seagate Technology）排名第4。同時，與AI相關的電力供應商以及電纜和光纖生產商，如安費諾（Amphenol Corp）、康寧公司 （Corning Inc.）、NRG Energy Inc和GE Vernova Inc都躋身前25名。

輝達曾長期佔據史坦普指數頂端，不過輝達在2025年僅上漲40%，只排在第71名，雲端運算巨頭漲幅也開始減弱。

SanDisk是全球前五大NAND Flash供應商，核心競爭力在於垂直整合能力，雖然華爾街預計資料儲存板塊在2026年將保持熱度，不過，今年贏家的繁榮期可能即將結束。分析師預估SanDisk2026年目標價為264美元，較目前約244美元的價格僅上漲約8%。