不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心

美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」

阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。

阮慕驊直言，𣎴是跌估值，那是跌什麼？「不管跌什麼，只要特斯拉股價撐的住，我覺得就不用太擔心。」

甲骨文與博通近期雙雙公布財報，兩家企業表現雖一喜一憂，股價卻全面呈現下跌，甲骨文方面未滿足市場的高度期待，同時卻又調高資本支出；而博通方面雖然獲利優於預期，市場卻懷疑AI投資何時才能帶來回報，引發對於AI前景的疑慮升溫，進而導致美股這幾天的大重挫。

