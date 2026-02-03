不是迷路！「走路時3狀態」是失智警訊：邊講話害速度變慢

記者施春美／台北報導

醫師張家銘表示，「一個人走路時，還能不能同時想事情 ?」正透露著大腦的真實年齡。(示意圖／pixabay)

失智議題備受關注。醫師張家銘表示，「一個人走路時，還能不能同時想事情 ?」正透露著大腦的真實年齡，它是比記憶測驗都更早、更準，反映一個人的大腦狀態。」生活中，若走路時講電話腳步會停下來、邊走路邊回訊息時易走歪或撞到東西、過馬路時若旁邊有人講話，判斷力會變慢。這些都是大腦整合能力開始下降的現象。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，走路本身是自動化動作，可是一邊走、一邊想，卻是一個高度大腦整合任務。這代表前額葉、小腦、基底核與感覺運動皮質之間，必須同步運作，才能一邊處理身體平衡，一邊處理認知負荷。因此，走路同時想事情，是大腦的「多工能力體檢」。

一邊走路一邊思考 是「雙重任務步行能力」

張家銘表示，上述能力在神經科學中被稱為「雙重任務步行能力」（dual-task gait），意指在行走的同時，大腦還執行另一個認知任務，例如計算、記憶、語言、判斷。這個能力之所以重要，是因它對應到3件生活中最關鍵的事：跌倒風險、失智風險、日常生活自主能力。

張家銘表示，研究發現，一個人若走路時無法同時處理認知任務，未來幾年出現跌倒、注意力退化、執行功能下降的機率都明顯上升。亦即大腦不是先忘東忘西，而是先「沒辦法一心二用」。

張家銘表示，這個能力退化在生活中會出現非常典型的畫面，下列行為並不是正常老化，而是大腦整合能力開始下降。

1. 長輩走路時講電話，腳步會自然停下來。

2. 邊走路邊回訊息時，很容易走歪或撞到東西。

3. 過馬路時若旁邊有人講話，判斷力會變慢。

張家銘表示，從分子醫學的角度來看，上述行為意味前額葉突觸可塑性下降、腦源性神經滋養因子反應不足（BDNF）、神經傳導效率下降、能量代謝負擔集中在前額葉。因此，大腦開始出現一個很典型的現象：同一時間只能顧一件事。

