不是通通領得到! 普發一萬開放ATM領現金 金管會：這4狀況恐致領取失敗.....

普發1萬元現金於今日( 17 日) 0 時起開放 ATM 領現，金管會也特別發布聲明，呼籲民眾關注可能導致「領取失敗」的 4 種情況。 圖：彭沛緹攝（示意圖）

[Newtalk新聞] 行政院的普發現金一萬元自今日( 17 日)凌晨 0 時起，開放民眾使用 ATM 領取現金，民眾可透過貼有「普發現金」貼紙的 ATM ，依照指示輸入資料領取一萬元現金。與此同時，金管會也發布聲明，提醒民眾關注 4 種可能導致現金領取失敗的特殊情況，希望準備領取現金的民眾多加注意。

財政部日前透過 Facebook 發布貼文指出，自 17 日清晨 0 時起，符合領取資格的民眾可攜帶全國任一金融機構(含郵局)的提款卡、身分證或居留證號碼以及健保卡號碼，前往貼有「普發現金」識別貼紙的 16 間指定金融機構 ATM 機台，依照 ATM 指示進行操作領取普發一萬元現金。

財政部也公布了 16 間與政府合作的金融機構名單，包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀、國泰世華、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦以及郵局。

為了方便民眾提領現金，財政部表示，全台超過 80% 的 ATM 機台都具備領取普發一萬現金的機能，且跨行領取也不會收取手續費，呼籲民眾選擇就近、方便的 ATM 機台領取現金。

針對普發一萬可能遭遇的問題，金管會也發布聲明，呼籲民眾關注可能導致「現金領取失敗」的 4 種例外情況，其中包含「個資輸入前後不一致」、「使用非 16 間指定銀行 ATM 」、「帳戶為結清或警示管控狀態」以及「 ATM 故障或離線」。

