不是逢甲！台中最熱門景點出爐 9個月狂吸2106萬人奪冠

交通部觀光署定期公布觀光統計資料，今年1月至9月各地的觀光人數已經出爐；其中；台中最熱門景點在過去9個月以來，已經吸引超過2106萬人到訪，遠超逢甲夜市的到訪人次。

統計資料顯示，台中2025年1月到9月的觀光景點造訪人數，最多人去的是「公益路商圈」，高達2106萬8595人；其次則是「一中商圈」，800萬2423人次；第3才是「逢甲夜市」，633萬9500人。

第4名至第10名依序為，草悟道，489萬2136人次；東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道（含后里馬場），475萬8228人次；廟東夜市及慈濟宮，446萬1293人次；大甲鎮瀾宮，433萬9359人次；東海藝術商圈與夜市及路思義教堂，430萬2040人次；新社職人小鎮，408萬9222人次；台中驛鐵道文化園區及綠空廊道，392萬1565。

關於台中最熱門景點「公益路商圈」，台中市政府觀光旅遊局官網指出，公益路商圈為該市主題餐廳進駐最多的街道型商圈，也視西區與南屯區的重要幹道。同時還是台中美食餐廳的一級戰區，每到假日人滿為患。以勤美誠品為中心，跟草悟道聯成交叉網，堪稱台中最精華的地方。從傳統的台式便當自助餐開始，到港式飲茶、日本定食、客家小炒、義式料理，應有盡有。

