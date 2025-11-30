不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了 網一看全懂

社群平台掀起一波投票日警報，網友熱烈留言標註提醒彼此。（圖／翻攝自行政院官網）

2025年即將進入尾聲，民眾已陸續開始規劃2026年的各項行程。不過，近日社群平台上突然掀起一波「行事曆警報」，大量網友呼籲大家「務必空出2026年11月28日」，並提醒千萬不要在當天安排出國，引發廣大迴響。

根據中央選舉日程，2026年11月28日（星期六）將舉行九合一地方公職選舉，將同步選出縣市首長、議員、鄉鎮市長與代表、區長、村里長等共九類職位。自2014年以來，九合一選舉均固定於11月底的週六舉行，本次亦延續相同安排。

消息起於有網友在社群平台「Threads」上發文，提醒大家：「明年的今天請先在行事曆上標記起來，千萬別出國，台灣不能少你這一票。」貼文曝光後迅速引發共鳴，不少人坦言原本毫無意識，甚至已預訂年底出國行程。留言區中湧現大量網友標記行事曆的留言，如「謝謝，已登行事曆」、「記下來！這一天哪裡都不去」、「絕對要去投票，守護台灣」、「謝謝你，會安排準備回國投票」、「前幾天在看明年機票，也是先確認投票日才放心」。

亦有網友強調投票的重要性：「沒有什麼政治歸政治，我們此刻的自由，得來不易，投票更是」、「有提早360天以上公告就是讚」、「留友看！加入行事曆」、「立刻登入行事曆」。

目前全台各政黨尚處於初選階段，正式選戰尚未啟動，導致社會整體討論熱度偏低。然而這波來自民間的自主提醒，意外提前喚起部分民眾對投票日的關注，也突顯出選務宣導的重要性。

根據過往經驗，選舉日通常伴隨出國潮與年底活動碰撞，提醒民眾提早規劃行程，以免因投票與旅行重疊而錯失投票權利。

