不是進手術室才開始！醫揭「手術安全第一道防線」麻醉品質極為重要

【健康醫療網／記者陳靖安報導】許多民眾以為手術的成敗僅在於開刀房內，但事實上，守護生命的第一道關卡早在「進手術室前」就已啟動。衛生福利部臺北醫院麻醉科葉再倍醫師指出，完善的「麻醉術前訪視」是確保麻醉品質與手術安全的重要關鍵，從術前訪視開始，麻醉團隊就已經站在第一線，提前為病人的手術安全把關。

手術還沒開始 安全早已啟動

葉再倍醫師分享，臨床上常有病人在術前訪視時詢問：「手術當天再評估比較準確吧？先評估會不會影響當天狀況？」事實上，術前訪視的目的，是讓麻醉團隊在手術前就能充分掌握病人的整體健康狀況，提前辨識潛在風險，能避免在麻醉與手術過程中出現突發狀況而影響生命安全。他強調，麻醉非單純睡覺，而是精密控制的專業醫療。

從慢性病到保健食品全都不能漏 高風險族群更不能省這一步

在術前訪視中，麻醉醫師會針對病人的身體狀況進行全面性的調查，意即病人的完整評估，包含慢性病史、過敏史、呼吸道結構評估，甚至連平日服用的保健食品或用藥情形都在盤點範圍內。

臨床上常見如高血壓、糖尿病、心臟病或睡眠呼吸中止症等病人，若未經過完善的術前評估，麻醉併發症風險將大幅提升，但經過術前訪視，麻醉團隊能提前調整麻醉計畫，必要時與外科、內科或其他專科進行跨科討論，為病人量身打造最安全的麻醉方式。

醫病信任的開始 誠實是最重要的保命關鍵

此外，術前訪視也是建立醫病溝通的重要時刻。麻醉醫師與麻醉護理人員會詳細說明麻醉方式、可能風險及術後照護重點，協助病人釐清疑慮、降低焦慮，讓病人在充分理解與信任下進入手術室，對於穩定病人情緒、降低術前焦慮有極大幫助。

葉再倍醫師呼籲，當接受麻醉術前訪視時，務必如實提供自身健康狀況與用藥資訊。唯有醫病共同合作，落實以「病人安全」為核心的照護，才能守住手術安全的第一道防線。

