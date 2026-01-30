中部中心／張喬羿、陳建華

近期在社群上，城市化身雲霄飛車的AI影片，引發討論，台中市二分局，也跟上熱潮，由身穿制服的員警，搭上雲霄飛車，帶著觀眾，穿梭在轄區內的一中商圈等6大地標，中間還穿插各式各樣反詐標語，希望透過這種創新方式，向民眾傳遞安全觀念！

身穿制服的員警，坐在雲霄飛車上，緊握扶手，看到這畫面的觀眾，上車囉！





不是遊樂園！ 中市警AI打造「防詐防竊」雲霄飛車

城市AI雲霄飛車影片爆紅 中市警搭熱潮製作反詐影片（圖／翻攝畫面）





雲霄飛車，從"臺中公園"出發，不過每到一個新站點，

詐騙標語一個接著一個跳出來，有關於愛情詐騙，假投資詐騙，也有一頁式廣告詐騙等，由雲霄飛車忽高忽低，刺激的視角，帶著民眾穿梭在台中北區的各個角落。

近期一支"城市化身雲霄飛車"的AI生成影片，在網路掀起熱議，台中市二分局警方，也搭上這波熱潮，以北區一日巡航為主軸，由員警主觀視角坐上雲霄飛車，穿梭在轄區內的台中公園、一中街夜市等六大地標，並且在中間穿插關於防詐、防竊標語。





"防詐雲霄飛車"穿梭城市 提醒民眾當心陷阱（圖／翻攝畫面）





二分局警方用別出心裁的方式，把安全觀念送進民眾心裡，同時也歡迎各位，一起搭上這班最特別的防詐雲霄飛車！

原文出處：不是遊樂園！ 中市警AI打造「防詐防竊」雲霄飛車

