不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢

記者施春美／台北報導

食安專家韋恩表示，大量研究指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。（示意圖／pixabay）

現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需處理的能量負荷也減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化，而能長壽。

楊世煒在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，粒線體就像人體的發電廠，運作時難免會有火星四散的情況，這種小火星就是自由基，也就是人體在產生能源時必然伴隨的副作用，人體在粒線體工廠裡是有安排消防系統來撲滅這些火星的，那就是抗氧化劑。

楊世煒表示，人體內的維生素E、穀胱甘肽、Q10、α-硫辛酸就是天然的抗氧化劑系統。「但是工廠運作如果過度頻繁，小火星過多，抗氧化系統就會負荷不過來。」

他表示，當人的進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，所承受的氧化壓力自然下降。粒線體不必長時間高強度運作，便較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物。相反地，進食量愈大，粒線體為了轉換與利用能量，氧化反應就愈頻繁，自由基生成也愈多，身體承受的氧化壓力隨之上升

楊世煒表示，這說明了為何在高熱量、高攝取的飲食型態下，人體對抗氧化營養素與維生素的需求會顯著增加，用來中和過多的自由基，以維持細胞與粒線體的穩定運作。

「簡而言之，吃得少，不只是熱量的問題，」他表示，而是讓細胞有喘息的空間，減少長期累積的氧化傷害，為健康老化鋪路。

