不是過期！苦主曝「這款發票」中了拿不到錢 很多人不知道

財政部近日公布114年11-12月期統一發票中獎號碼，許多人在農曆年前中獎，喜獲小確幸。然而卻有網友分享自身經驗，雖然雲端發票有中獎，但因為沒金額不能領獎。對此，許多網友相當傻眼，不過台北國稅局過去就曾指出，有3種發票即便中獎也拿不到錢。

原PO在Threads分享雲端發票的截圖，可以看到尾號「231」確實和11-12月中獎號碼相同，應該可以領到200元獎金。但他指出，由於電商支付折抵後0元的關係，「大意了，沒金額不能領獎」。

文章曝光後，網友紛紛留言「還好不是200萬」、「原來0元發票不能兌獎」、「我也是電商折抵0元發票，中了1000元哭爆」、「好消息中了發票，壞消息不能領獎」、「怎麼會有這種0元的發票出來啊」。也有內行網友提醒，「折抵剛好金額，用禮券請記得留幾塊錢付現，可以開發票，不要剛好折完，那張發票中獎就不能換」。

除了0元發票中獎不能領錢，台北國稅局表示，統一發票已被註記作廢，或買受人為政府機關、公營事業、公立學校及營業人等，中獎都不能領獎。114年11、12月統一發票中獎號碼，千萬特別獎為97023797，200萬特別獎為00507588，頭獎號碼3組分別是92377231、05232592、78125249。

