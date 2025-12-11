不是遲到是進不去！韓國瑜喊：奧運金牌動作這麼慢？ 李洋高EQ回應

政治中心／施郁韻報導

運動部部長李洋也需列席，同時也是李洋上任以來首次參與黨團協商。（圖／翻攝自李洋臉書）

立法院長韓國瑜11日就「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」等案召開黨團協商，運動部部長李洋也需列席，同時也是李洋上任以來首次參與黨團協商。韓國瑜見李洋頻未出現，表示「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊」，對此，李洋高EQ回應「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！」

韓國瑜10日發出黨團協商通知，協商處理到教育相關預算時，韓國瑜逐一唱名列席官員，但喊到李洋時則連喊三次都不見李洋現身，讓韓國瑜直呼「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊」，引起現場一陣笑聲。

廣告 廣告

運動部官員向韓國瑜表示「塞車、塞車，這個只有單一隧道」。隨後李洋進入會議室，韓國瑜說「今天是李部長第一次參加朝野協商，請坐請坐」，李洋致意後坐下。

韓國瑜見李洋頻未出現，表示「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊」（圖／翻攝自李洋臉書）

李洋事後在臉書發文表示，第一次到立法院參與朝野協商，其實一直都在場外等待，聽到院長呼喊他的名字時，「會議室外面的人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去。」

李洋笑稱「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』。」並表示：「我會跟團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好。協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車。」

更多三立新聞網報導

李洋頒獎害羞婉拒跳舞邀約！ 陳念琴、黃筱雯：部長說他不敢

國光獎章頒獎狂撒1.6億獎金勉勵選手 陳念琴追星開心看見新生代崛起

上任首次黨團協商！李洋塞車遲到 韓國瑜笑喊：奧運金牌動作這麼慢？

久違的麟洋配！王齊麟合體運動部長李洋：親民的好長官

