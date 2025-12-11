不是遲到是進不去！韓國瑜沒看到人點名3次 李洋「向院長報告」：我不是羚羊阿

李洋今天被韓國瑜點名3次。（鏡報董孟航）

運動部長李洋今（11）日首次參與朝野協商，沒想到卻被立法院長韓國瑜點名3次並說，「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對！」對此，李洋晚間透過臉書說明自己沒遲到是「進不去」，他還說，「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊」。

立法院今日就「中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表」，由院長韓國瑜召開黨團協商，沒想到當流程到運動部相關預算時，卻沒有看到李洋，韓國瑜唱名3次後說，「奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？」

廣告 廣告

對此，李洋晚間發文說，今天第一次到立法院參與朝野協商，其實一直都在場外等待被Q，結果聽到院長呼喊他的名字時，會議室外面的人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去。

李洋表示，院長在裡面點名3次沒看到他，還幽默地說：「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對！」，但他要跟院長報告，「我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是進不去」。

李洋提到，謝謝院長與各位委員的體諒，首次協商的經驗相當寶貴，也更能感受到大家對運動部工作的重視。接下來會跟團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好，「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車」。

更多鏡週刊報導

青山宮遶境傳憾事！男子圍觀竟突倒地不起 急送醫搶救仍不幸身亡

有片／車手遭攔查「撞警逆向逃逸」畫面曝！ 想潛逃國外最終栽在桃機

江南大叔PSY出事了！涉非法取得藥物 辦公室、車輛遭搜「手機也被沒收」