不是選市長！傳麥玉珍將戰台中這一區

▲麥玉珍昨天和表態爭取國民黨提名的立委楊瓊瓔、市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣一同參加台中購物節活動。（圖／台中市政府提供，2025.11.29）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委麥玉珍昨天突然爆出「有機會就參選台中市長」的說法，市黨部主委陳清龍今表示，已向黨中央提出「關於台中市長，民眾黨沒有比較合適的人選」，黨主席黃國昌也說「現在才聽到，內部會審慎評估」。但地方盛傳，由於麥玉珍堅決不願在南投參選，未來可能投入台中市潭雅神選區的市議員選戰，陳清龍對此不願證實，僅表示立委層級的選戰安排由中央主導。

繼國民黨立委楊瓊瓔前晚正式表態「我準備好了」，民眾黨立委麥玉珍昨天在豐原的「2025台中購物節」活動後受訪。媒體詢問她是否有意參選台中市長？麥玉珍回答「有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」。但此說法今（30）日連續碰了黃國昌、陳清龍兩顆軟釘子，恐怕機會渺茫。

民眾黨在中彰投雲已經進行第一波提名作業，以現任優先，新人部分亦緊鑼密鼓進行中，11月中旬以來地方盛傳，辭去南投縣黨部主委的麥玉珍，由於堅決不在南投參選，未來將轉戰台中市新住民較多的第5選區（潭子、大雅、神岡）區。潭雅神有6個席次，符合民眾黨「4席以上提名一席」的策略，且白營在該區缺乏有知名度的新人。現任藍綠議員透露「有聽過這說法」，麥玉珍的知名度是她最大優勢，但目前只聞樓梯響，未見積極動作。

兼任市黨部主委和選決會委員的陳清龍表示，為延續前主席柯文哲定調的「讓價值最大化」，會儘量安排立委們投入2026選舉。現階段他積極徵詢及協調新人參選各區市議員，已向中央表示「關於下屆台中市長，民眾黨沒有比較合適的人選」，至於麥玉珍未來在哪裡參選什麼職務，係由中央整體評估，屆時地方會依照中央的指示辦理。

