不是邊採邊吃！女友採草莓「1省錢舉動」遭砲轟：根本中國大媽

生活中心／朱祖儀報導

女友採草莓的時候，剪掉草莓蒂頭。（示意圖／翻攝自pixabay）

許多人到了冬天就會去採草莓，但有些行為似乎不太好。一對情侶近日到草莓園採草莓，沒想到女友竟直接拿出剪刀，開始修剪草莓的蒂頭，還說「這蒂頭很重」。沒想到影片曝光卻遭砲轟，「感覺有點沒品」、「好像中國大媽。」

一名網友在Threads分享影片，標題寫著「當女友很會精打細算」，畫面則看到，2人採草莓採到一半，突然拿出剪刀剪草莓的蒂頭，還說因為草莓的價錢要靠秤重，所以幫草莓「剃頭髮」，可以讓重量輕一點，「這蒂頭很重！」

廣告 廣告

2人結帳時，老闆似乎也早就見怪不怪，認真替他們的草莓秤重。而男友疑惑表示，「這樣做…有比較省嗎？會不會老闆最近結帳，都看到這種草莓？」

文章曝光後，多數網友對這行為都感到不滿，酸說「只有我覺得這樣蠻沒品的嗎」、「我建議不要採草莓最省」、「這不是精打細算吧…這是浪費時間，除非你的時間不值錢」、「有這時間去計算老闆，去路上撿寶特瓶說不定賺的更多」、「能省多少啊？全剪掉也沒有一顆的重量」、「越來越像中國人。」

還有一名草莓園老闆表示，「老闆幫您解答！！這麼做草莓會容易受傷且不保鮮！至於省錢的部份您的工時費比較高。」對此，男友回應，其實他們也知道重量不會差多少，只是他當下覺得女友的行為很可愛，「算是採草莓的小樂趣」，當天也把草莓吃掉了。

更多三立新聞網報導

不是詐騙！監理站突通知「發6000元獎金」 萬人見條件驚：這紀錄超猛

比除濕機更強！他家裝「1電器」用過回不去 衣服速乾、電費超省

最愛「台灣1文化」！傳奇網紅驚呼：國外從沒看過 4千人讚爆

3人吃喜酒「包3100玩具鈔+名片」！新人點禮金簿傻眼 怒轟：哪來的臉

