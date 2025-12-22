不是都市傳說！醫證實「深夜吃起司」真會做惡夢 原因曝光

記者蔣季容／台北報導

經常做惡夢的人注意了！腎臟科醫師江守山表示，深夜吃起司會導致惡夢，且所有乳製品都可能如此，研究人員發現，食用乳製品會引發腸胃紊亂，進而影響人們夢境類型而睡眠品質。

江守山今（22）日在臉書指出，深夜吃起司確實會引發惡夢，且所有乳製品都可能如此，因為它們在晚上食用時難以消化。加拿大蒙特婁大學的研究人員透露，胃部不適會導致我們做惡夢。他們調查了1000多名學生的飲食習慣和睡眠品質，約3分之1的受訪者表示經常做惡夢；女性更容易出現睡眠品質不佳和惡夢，且女性出現食物不耐症或過敏的可能性幾乎是男性的2倍。

研究人員說明，食用甜點和辛辣食物、自己不耐受的食物或在不餓的時候進食的學生更容易做惡夢，而且更難記住夢境。此外，在晚上較晚或夜間進食的人也更容易出現睡眠障礙和惡夢。

研究人員發現，乳糖不耐症與胃腸道症狀、惡夢和睡眠品質不佳有關。他們認為食用乳製品會引發腸胃紊亂，進而影響人們的夢境類型和睡眠品質。另一方面，學生表示，食用水果、蔬菜和花草茶有助於改善睡眠。

睡前吃30克起司 做惡夢可能性增93%

英國奢華睡眠品牌「The Odd Company」過去也曾招募30人進行實驗，讓這些人連續4日睡前都先品嚐英國最受歡迎的4種起司。結果顯示，睡前吃30克起司，會讓做惡夢的可能性增加93%。

參與者透露，吃了起司後的夢境會變得更加黑暗、緊張，且令人非常害怕，夢境內容包含被欺騙、撞見前任、生日當天沒人理等等。研究結果也發現，睡前食用起司會導致睡眠時間減短，通常平均損失1小時7分鐘的睡眠時間，平均女性又比男性再損失約5分鐘的睡眠時間。

