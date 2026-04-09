不是鄭麗君、沈伯洋！民進黨選對會北市人選名單 ｢神秘第5人｣浮現

民進黨台北市長人選尚未有確切人選，原本傳出民進黨選對會7日開會，可望徵召立委沈伯洋出戰北市，不過最終並無結論，在會中提到的人選包括行政院副院長鄭麗君、沈伯洋、壯闊台灣創辦人吳怡農、立委范雲。而根據媒體披露，在會議中還有討論到｢神秘第5人｣，就是民進黨秘書長、選對會召集人徐國勇。​

針對2026縣市長布局，民進黨選對會日前歷經2個小時討論，聚焦台北市及桃園市長人選，桃園市長部分，相對單純，將提名法務部次長黃世杰，但因黃業務尚待交接並完成辭職程序，預計5月初提名。

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而外界都高度議論的台北市長人選，共有4位人選被提及，大多聚焦沈伯洋，有與會者認為，沈伯洋的「仇恨值」高，是被部分媒體塑造出來的，但也有人對沈伯洋要重新翻轉已被既定的人設，在這麼短的時間是否能夠成功，也頗有疑慮。

根據《ETtoday》報導，其實民進黨7日的選對會中還有討論到｢神秘第五人｣，也就是隸屬英系的秘書長、選對會共同召集人徐國勇。據指出，在討論台北市長人選時，徐國勇一開始詢問，那4月15日提名沈伯洋，並講了2、3次，但都沒人回應。接著莊瑞雄先點名徐國勇，說他要選也可以講，還稱若徐要選，自己就去跟記者說。

報導指出，正國會陳茂松隨即幫腔，要徐國勇說自己要不要選，徐國勇當下並無特別回應，在大家討論完關於台北市的意見後，隸屬新系的選對會共同召集人邱義仁也問，「阿勇，你有要選嗎？」此時徐國勇依舊笑而不答，未正面回應。最後邱義仁總結，台北畢竟重中之重，蔣萬安更可能挑戰總統，人選應該慎重，宜緩不宜急，不應該為了提名而提名。

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