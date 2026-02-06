不是醫牙電機！2026「最夯科系出爐」首次奪冠 高薪好就業成首選

記者柯美儀／台北報導

2026高中生最愛百大熱門科系排行榜出爐。（示意圖／資料照）

學測結束，不少考生苦惱大學要就讀什麼科系？「大學問網站」揭曉年度指標「2026高中生最愛百大熱門科系排行榜」，今年排行榜最受關注的現象是，嘉南藥理大學藥學系打破傳統，首度擊敗普通大學奪得年度冠軍；台大則是年度最大贏家14系入榜，其中台大國企排名第77、台大會計第91名，台大工管則首次進榜，排名第94。

大學問網站分析過去一年5468萬筆網站瀏覽資料。在2026年榜單中，頂尖大學呈現品牌集中現象，台大憑藉豐富的跨域資源與品牌保值性，進榜數較去年顯著增加，除了電資醫牙、法律、財金等熱門科系外，頂標生向「台大品牌」傾斜，相較之下，成大及中央、中正、中山等中字輩則面臨挑戰。

少子化加劇區域差異

大學問網站執行長魏佳卉觀察，少子化加劇了區域選擇的差異性，頂大和中字輩大學呈現「越往南影響越大」的趨勢。首次進入百大的科系除了台大之外，還包括清大電機第64名、台科大設計系第79名、輔大金融國企第89名、亞大心理第90名、陽明交大醫學系第93名、台科大電機第95名、中央電機第99名及清大清華學院學士班第100名，都是中北部學校，南部學校的關注度差強人意。

半導體帶動工程與基礎科學科系升溫

此外，大學問網站發現，隨著半導體產業對人才需求孔急，工程學群今年表現強勁，除了電機外，材料工程、機械、化工甚至物理、化學等相關基礎科學科系也受到關注，包括台大物理第119名、台大化工第131名、清大材料第132名、成大化工第140名及台大化學第179名。由於半導體製程對材料與物理基礎人才的需求增加，考生選填志願時不再侷限於電機資工，而是將具備轉入科技業潛力的物理、化學系視為優選，讓基礎學科在2026年重回熱門前段班。

「AI＋專業領域」科系成新寵

數據顯示，傳統資工與資管學類因市場供給增加及AI程式生成工具普及，關注度出現微幅下滑。取而代之的是橫跨「資訊」與「財經」學群的跨領域科系，考生正從單純的技術導向，轉向追求「AI＋專業領域」的複合型競爭力，尤其與金融數據分析結合的系所，包括陽明交大資管與財務金融及北科大資訊與財金管理成為年度新寵。

法律學系、財經學群仍是社會組的高分首選。（示意圖／取自pixabay）

社會組法律、財經學群仍為高分考生首選

至於社會組校系，大學問網站指出，在不確定的經濟環境下，具備證照保障的法律學系，以及與產業接軌緊密的財經學群，依然是社會組的高分首選。法律系名次列前茅，諸如政大法律第2名、台大法律第10名、東吳法律第11名。財經學群名次普遍提升，台大財金第14名、北商大國貿第44名。

數據可見，「就業穩定性」已徹底取代傳統學術排名。在經濟環境不確定的預期下，考生與家長更傾向選擇「一畢業即有專業執照」或「能直接進入半導體供應鏈」的路徑。

