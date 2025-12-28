不是醬油膏！醫列「五大傷腎醬料」 冠軍竟是辣豆瓣醬

腎臟科醫師洪永祥近日分享一起驚人案例，一名65歲男性患者罹患慢性腎衰竭，自認飲食相當清淡、烹調時幾乎不添加鹽巴，卻因為長期大量食用辣豆瓣醬，誤以為發酵豆類製品有益健康，導致短時間內腎功能急遽惡化。

腎臟科醫師列出五大傷腎醬料排行榜 。（示意圖／pexels）

腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」指出，該名患者不菸不酒，平時煮菜都很清淡，但對辣豆瓣醬情有獨鍾，早餐吃稀飯要配3大匙、午餐乾麵拌4大匙，就連晚餐燙青菜也要淋上豆瓣醬。洪永祥檢視健檢報告後發現，患者肌酸酐從2.1飆到3.5（男性建議值約0.7至1.3 mg/dL），血磷噴到7.8（正常值3.5至5.5 mg/dL），血壓飆到180 mmHg以上（正常值120 mmHg）。

洪永祥當場要求患者立即停止食用豆瓣醬，三個月後回診抽血驗尿，腎功能果然大幅改善。他指出，辣豆瓣醬每100公克的鈉含量高達7000毫克，相當於17.5公克食鹽，一般人每日鹽攝取量不應超過5公克，若一天吃進100克醬料，等於把3天的鹽分一次吃光。

洪永祥進一步說明，辣豆瓣醬的無機磷含量超過500毫克，豆類發酵產生的有機磷加上防腐用的無機磷，會對腎臟形成最強烈的物理與化學雙重攻擊。他強調，若已是腎衰竭患者，豆瓣醬得「直接丟掉」。

洪永祥提醒民眾正確使用醬料才能維持腎臟健康 。（示意圖／pexels）

洪永祥也在臉書粉專中點名五大傷腎醬料排行榜，第一名正是辣豆瓣醬，堪稱「腎臟的終極終結者」。第二名為醬油膏，含有大量修飾澱粉、焦糖色素及大量鹽分，直接挑戰腎臟極限。第三名為番茄醬，番茄含量不高，更多的是砂糖、食鹽與高果糖漿，對合併糖尿病的腎臟病患者來說，是血糖、血壓的雙重殺手。排行第四名的沙茶醬不僅鈉含量高，還含有無機磷添加物與高油脂，一餐吃下來就可能讓血磷爆表。第五名為沙拉醬，每100公克就有近80克的油，會導致血脂飆高、血管硬化，進而造成腎動脈狹窄，拖垮腎功能。

洪永祥建議善用「大自然的醬料」，包括蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒等天然辛香料，鈉含量微乎其微但香氣十足。他也推薦使用檸檬汁或白醋等酸味調味，酸味會讓大腦覺得食物鮮美，進而大幅減少對鹽分的渴求。洪永祥強調，每一口醬都是在透支腎臟的未來，提醒民眾正確使用醬料才能維持腎臟健康。

