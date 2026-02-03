不是針對陸配！陸委會主委邱垂正：李貞秀依法要放棄中國國籍

民眾黨中配立委李貞秀出示自己的中華民國護照。 圖：張良一 / 攝

[Newtalk新聞] 陸委會主委邱垂正今天（3日）出席「2026台北國際書展：在台灣閱讀香港」專區開幕茶會受訪時表示，恭喜民眾黨不分區立委李貞秀宣誓就職，但她必須依照相關法律放棄中華人民共和國國籍；目前仍有1年時間取得證明，一切依法行政，此規定並非針對陸配，而是對所有國家國民一視同仁。

李貞秀為台灣首位陸配立委，1973年生於中國湖南省，1993年來台定居，已居住超過30年。她今天在立法院宣誓就任民眾黨遞補不分區立委（接替張啟楷），並秀出機票、護照及文件，證明曾返回湖南衡南縣及衡陽市公安局申請放棄中國國籍，但遭不受理。她強調熱愛台灣、唯一效忠中華民國。內政部（國籍法主管機關）已函請她依《國籍法》第20條辦理，並提供「退出中華人民共和國國籍申請表」，要求於就職後1年內完成喪失國籍及取得證明，否則可能面臨解職。

邱垂正受訪時詳細說明立場：「中華民國是一個民主法治的國家，我們恭喜並祝福李貞秀委員上任，但她也要依照相關法律來行使職權，同時依照法律去放棄中華人民共和國的國籍。當然，要取得放棄國籍的證明還有一年的時間，一切依法行政，不管是委員還是政府都是依法行政。」

他強調：「雖然說目前去放棄中華人民共和國國籍並無人完成，但依法就是要努力去放棄。我們要強調，世界上有很多國家，包括墨西哥、阿根廷、宏都拉斯等，其憲法是不准國民放棄國籍的，所以這些國家的國民若歸化為中華民國國民，也無法放棄原國籍。當然，基於《國籍法》的緣故，也無法擔任我們的公職。」

「所以我們的《國籍法》並不是針對中國大陸配偶，而是針對所有的國家，所有中華民國國民都一視同仁，如果只針對陸配有不同的規定，對其他的國民是不公平的，這是依法行政。」

邱垂正進一步指出阻礙來源：「去中國大陸無法放棄國籍，並不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府不讓她放棄，阻撓她完成放棄國籍是中華人民共和國政府，並不是中華民國政府，這也要一併敘明。」

他也從保護角度說明：「同時，落實這項法律還有一層意義：做為中華人民共和國的國民，她有義務履行對方的《憲法》、《國家安全法》、《反間諜法》及《反分裂國家法》。如果她沒有放棄國籍，她仍然有遵守這些法律的義務，若不服從可能會受到制裁。所以從保護李貞秀委員的角度來看，放棄國籍才能避免被現行中國大陸的法律制裁。」

邱垂正最後表示：「在遵守法律的前提下，陸委會希望所有陸配都能在台灣安居樂業，我們也會盡最大努力來協助每一位陸配朋友。」陸委會持續與內政部溝通，尊重內政部審認。

同日，北京舉行國共兩黨智庫論壇，國台辦主任宋濤致詞強調堅持「九二共識」、反對台獨、兩岸團圓可期。邱垂正批評此談話「基本上不友善，也不單純。聽起來就像是在訓話，而不是交流」，並指出中國近年對台複合施壓（軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、認知作戰、跨境鎮壓），國人赴陸風險大幅上升，2025年達221例（較2024年55例增加4倍）。他對國民黨執意舉辦論壇表達遺憾，呼籲政黨赴陸交流遵守兩岸條例、秉持對等尊嚴、維護國家主權。

《國籍法》第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者不得擔任公職，須於就職前辦理放棄並於1年內取得證明，此適用所有外國國籍，以確保單一效忠。內政部多次重申依法行政，無政治清算之意。

