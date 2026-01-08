不是錢都、三媽！最強連鎖火鍋是「它」網喊：CP值超高

網友票選「十大平價連鎖鍋物」排名出爐。（示意圖／翻攝自pexels）





台灣人天冷必吃食物其中一個就是火鍋，不論是多人共鍋，或是個人小火鍋，都相當受歡迎。近日，《網路溫度計DailyView》統計網友票選的高CP值連鎖火鍋店，前十大名單出爐，其中前三名依序為石二鍋、六扇門以及錢都日式涮涮鍋。

平價連鎖鍋物 TOP 10

NO.1 石二鍋，網路聲量：73,297筆

NO.2 六扇門，網路聲量：21,156筆

NO.3 錢都日式涮涮鍋，網路聲量：18,229筆

NO.4 三媽臭臭鍋，網路聲量：11,561筆

NO.5 尬鍋，網路聲量：7,518筆

NO.6 雞湯大叔，網路聲量：6,160筆

NO.7 12mini，網路聲量：5,605筆

NO.8 火鍋世家，網路聲量：3,109筆

NO.9 老先覺功夫窯燒鍋，網路聲量：2,782筆

NO.10 億品鍋，網路聲量：2,563筆

網友狂讚前兩名鍋物理由

獲得冠軍的「石二鍋」為王品集團旗下品牌，主打高CP值、新鮮食材、口味多樣化，是民眾再熟悉不過的鍋物品牌，其一大特色在於菜單區分為「愛呷肉」與「愛呷菜」兩種套餐，讓消費者可依自身飲食習慣彈性調整配菜選擇。有Threads網友指出，石二鍋是王品集團中唯一不提供折扣，仍吸引排隊人潮的品牌，他們強調用餐環境舒適與食材安全衛生，菜色又以原型食物為主，加工食材比例低，符合健康飲食趨勢。

排名第二的「六扇門」以「百元鍋物、精緻享受」為品牌主軸，最低只要180元即可享用一鍋。店內提供內容豐富的自助吧，包含多款飲料、主食及甜點，且用餐不限時，成為不少民眾與親友聚餐的首選。有網友於PTT發文比較六扇門與老先覺，留言中紛紛表示，「六扇門麻辣鍋+泡麵=無敵」、「六扇門就自助吧厲害」、「老先覺只贏在芋頭丸無敵」。

