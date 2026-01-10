不是錯覺！冬天蚊子反而變多 專家點名「地下家蚊」從這裡鑽進來

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

天氣轉冷，蚊子理應減少，但近期不少民眾卻發現，夜裡仍被蚊子嗡嗡聲吵得難以入眠。對此，專家指出，冬天出沒的蚊子多半不是戶外常見蚊種，而是俗稱「地下家蚊」的蚊類，主要孳生在大樓地下室、化糞池與污水管線，並透過排水系統悄悄入侵室內。

專家指出，地下家蚊長於冬天出沒，並透過排水系統悄悄入侵室內。（示意圖／Unsplash）

有網友在PTT分享，入冬後家中蚊子數量反而變多，即使紗窗完好、周邊沒有積水，進出也隨手關門，仍不時被蚊子叮咬，讓他百思不得其解。貼文曝光後，引發不少網友共鳴，直呼「夏天沒什麼蚊子，冬天卻一直被叮」、「最近電蚊拍常常出動」。

廣告 廣告

不少網友也點出可能原因，認為冬天室內相對溫暖，反而成為蚊子躲避低溫的去處，門縫、冷氣孔甚至廁所排水孔，都是潛在入侵路線。其中就有人提醒，「地下家蚊會從排水孔冒出來，單靠關門關窗沒用」。

除蟲專家也在官網提醒，地下家蚊偏好潮濕、陰暗的環境，防治關鍵在於源頭管理，包括定期清理地下室與管線積水、維持化糞池清潔，並加裝活動式排水孔蓋或防蚊裝置，才能有效阻斷蚊子入侵，避免冬天也被蚊子「敲門」。

更多FTNN新聞網報導

登革熱冬季仍不停！新增本土4例 高雄、屏東疑「跨境」群聚待確認

今年首例！新北汐止驚傳登革熱本土個案 疾管署曝病況「感染源未知」

國內再傳類鼻疽本土確診！新增個案半數都在高雄 疾管署示警「接觸汙泥恐感染」今年已累計11死

