不是錯覺！彰化1年少1萬5209人 人口流失竟比二水鄉還多

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是全國人口最多的百萬人口縣，人口卻持續減少，根據縣府最新統計，截至今年11月30日，總人口為121萬1351人，較去年同期減少1萬5209人，減少人數甚至超過全縣人口最少的二水鄉現有人口。縣府表示，儘管所謂「生不如死」的現象仍在，這是全國性的問題，不過11月淨遷出576人，較去年同期及今年1月都少，顯示淨遷出已趨緩，人口外流出現止穩跡象。

數據顯示，全縣26鄉鎮市中，人口主要集中在北彰，彰化市以22萬640人居冠，其次為員林市、和美鎮與鹿港鎮；人口最少的是位於八卦山脈南側的二水鄉，僅1萬3236人；人口數排名倒數第2至第4名的竹塘鄉、大城鄉及線西鄉，皆為沿海鄉鎮，人口均不到2萬人。生活圈靠近南投的芬園鄉，人口數也才2萬1379人。

與去年11月相比，人口數前四高與後四低的鄉鎮排名維持不變，這些鄉鎮共同點人口都下滑，總人口從去年122萬6560人到今年121萬1351人，一年減少1萬5209人，平均每月掉約1267人。

台中市公布11月遷入人口來源，彰化縣占比超過4成居冠。對此，縣府指出，受到都會磁吸效應影響，台中人口成長長期以來確實有相當比例來自彰化。不過，縣府近年推動各項福利政策，包括發放童萌卡與生育津貼、廣設公托與親子館、興建長照衛福大樓、擴大長青幸福卡使用項目，並設置社區照顧關懷據點與不老健身房，從育兒到高齡照顧全面著手，提升人口留縣誘因。

縣府強調，在人口遷出與遷入消長後，淨遷出人數已明顯下降，從過去每月約7、800人，今年以來已降至5、600人，人口外流開始出現止血跡象。

