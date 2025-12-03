不是開玩笑！包租婆髮捲變潮流？A$AP Rocky推出「髮捲毛帽」，一頂要價台幣三千

剛拿下CFDA時尚奧斯卡時尚偶像大獎的A$AP Rocky，在今年Lollapalooza音樂節時戴著粉紅髮捲拿著擴音器登台後，一時間這身出格的造型瞬間成了嘻哈迷因，當時大家以為的舞台造型，沒想到由他主理的品牌AWGE竟然真的推出了這項單品！

A$AP Rocky在Lollapalooza音樂節上的造型





今年夏天的Lollapalooza音樂節上，A$AP Rocky頂著滿頭髮捲、戴上墨鏡、手持擴音器，那個既帥又好笑的畫面立刻衝上社群熱搜，當時大家以為那只是舞台用的惡趣味造型，沒想到由他主理的品牌AWGE近日悄悄上架真正的髮捲毛帽，而且連髮捲的粉紅色調、層層堆疊的圓筒造型，甚至黑色假髮的細節都完整還原，與其說是毛帽，更像是直接把「髮廊大姐燙髮中途跑出門」的瞬間變成可穿戴的潮流單品。

「髮捲毛帽」到底長怎樣？比想像中更「逼真」

這次AWGE推出的Roller Beanie系列共有兩種結構：一款以粉紅壓克力髮捲打造，堆疊出立體的半球型造型；另一款則是以粉軟海綿髮捲作為主體，蓬度更大、視覺效果更強烈。毛帽底部用針織包覆，再接上多層髮捲，最後點綴上外露的黑色假髮，呈現出一種「明明還沒整理好頭髮卻自信走出門」的混亂魅力，整體造型既怪誕又逗趣。

1. Roller Beanie（塑膠髮捲版）

採用粉紅壓克力髮捲＋黑髮設計，層層堆疊成半圓球形，視覺衝擊力極高，乍看真的會以為你剛從髮廊門口衝出來。

2. Foam Roller Beanie（海綿髮捲版）

使用柔軟海綿材質打造的粉紅髮捲，黑髮露出的部分更多，也更有真實感。

目前AWGE於官網限量上架Roller Beanie系列，每頂定價美金 100 元，換算約新台幣3,100左右。

幽默DNA讓迷因變成潮流單品

A$AP Rocky曾說過AWGE的創意核心就是「自由、不解釋、不需要講道理」，-而這次的髮捲毛帽也是這種精神的延伸，把本來被視為日常甚至有點滑稽的物件挪用進街頭風格穿搭中，從黑人髮廊文化，到周星馳《功夫》中包租婆滿頭髮捲的記憶，這頂帽子還帶有跨文化的趣味，也讓時尚多了幾分叛逆與笑點。

當髮捲成了潮流單品，有點可愛也有點荒謬，你敢嘗試嗎？





