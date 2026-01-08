不是開玩笑！蕭煌奇無預警曬婚戒宣布：我結婚了 妻子身分曝光

【緯來新聞網】金曲歌王蕭煌奇跨足歌唱、創作、戲劇、主持領域，堪稱全方位藝人，個性親民、幽默的他，時常在社群平台和粉絲互動。今（8日）無預警宣布結婚消息，並表示不是開玩笑，讓人又驚又喜，吸引大票粉絲祝福恭喜。

蕭煌奇宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自蕭煌奇臉書）

蕭煌奇今天在社群平台宣布，與交往1年多的女友修成正果，他發文寫下：「今天沒有要跟你開玩笑，我結婚了，請大家為我們祝福」，照片中與女友手貼著手，2人的無名指上都戴上婚戒。



消息曝光後，掀起熱烈迴響，網友紛紛留言刷一排恭喜：「恭喜恭喜，老師要幸福久久喔！」、「哇喔，恭喜恭喜，要請客喔」、「恭喜恭喜～有伴相隨，最幸福」、「如意郎君呀，恭喜」、「恭喜，牽手一輩子」。



蕭煌奇2026年的新願望，期許未來可以舉辦全新不同以往形式的演唱會，更期望與交響樂團合作，展開嶄新的音樂旅程；感情方面，他決定告別黃金單身漢的身分，笑稱做一個惜情軟心的人，也找到了另一半，今天上午在雙方家人的見證下，和女友前往戶政事務所完成結婚登記，至於為何選擇1月8日？他不改幽默本性，笑說：「剛好今天沒有工作、沒有商演，看一看日子也不錯，就決定是今天了」。



關於妻子的身分，蕭煌奇十分低調，透露2人是透過朋友介紹認識，彼此相談甚歡，對方本身就很喜歡他的音樂，在經過1年多的相處後，決定共組家庭，一起攜手共度下半場人生。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

歌手許維芳加盟時代創藝 同框周蜜出席時裝週

《愉快動物餅》台日雙語同步登台 天團隊長大頭症鬧內鬨