不是開BMW、賓士！投資家揭「有錢人都開Toyota」解析背後1關鍵

有錢人其實都不買高檔車？美國國際學校老師、素人投資家安德魯．哈藍（Andrew Hallam），他在16歲時用在超市打工的錢買下了第一輛車；19歲開始投資，把70％的薪水用來還清助學貸款；到了第6年，他甚至買下了一塊土地。他於《我用死薪水輕鬆理財賺千萬》一書中，分享了他的投資祕訣，證明即使薪水不多，也能累積財富達到財務自由。以下為原書摘文：







千萬富翁一般都開Toyota



在美國，千萬富翁一般都開什麼車？對於那些想變有錢的人而言，不砸個幾十萬美元買一輛BMW、賓士或法拉利，聽起來似乎有違千萬富翁的身價。但令人驚訝的是，其實大部分千萬富翁的購車品味並不怎麼高貴。2009年的調查資料顯示，在美國，千萬富翁的平均購車價格為31,367美元（不到新台幣100萬元）。

不要以為BMW、賓士、捷豹等歐洲高檔車，是千萬富翁的最愛。進行這項調查的作家史丹利指出，最受千萬富翁青睞的汽車品牌是平實無華的豐田（Toyota）。

許多想要變有錢的人在購買汽車時，往往會選擇比同儕更好的車，他們很容易就花40,000美元或更多的錢去買一輛豪華房車，這比起一般千萬富翁的平均購車費用還要高。當必須負擔一輛比千萬富翁用車還貴的車時，你怎麼可能建立財富與降低財務壓力？這就像想要追上奧運短跑選手，卻在起跑點就先讓這些選手50公尺。

廣告 廣告

當你失去工作、付不出車貸，或是高齡80歲卻還不得不工作時，你就會發現「形象」根本就一文不值。如果你想要追上千萬富翁的腳步，就得站在同一個起跑點，或是盡量讓自己有最大的領先距離。把錢花在四個輪子上，而且花得比千萬富翁還要多，是不合邏輯的。

2006年，全球三大富翁之一的巴菲特，買了他人生中最貴的一輛車：55,000美元的凱迪拉克（Cadillac）。史丹利在他的著作《別再裝有錢》中指出，身價超過千萬美元的富翁購買的車，平均是41,997美元。當你到大型購物中心時，不妨看看停車場，肯定會發現許多超過這個價格的車，有些車甚至比巴菲特的車還要名貴。

你認為有多少車主擁有千萬美元以上的身價？如果你的答案是「可能沒有吧」，這表示你反應夠快。許多人想要追求財富與財務獨立，卻陷入「看起來有錢」的假象中，以至於無法真正變有錢。你省下來的購車經費，能夠讓你朝著建立財富之路邁進。車子不是投資，它與不動產、股票及債券這類長期資產不同，它每年都會折舊。





聰明人不在車子上浪費錢



20歲那年，我找到一份在公車站清洗巴士的暑期工作，賺錢付大學的學費。在那裡，我從一位技工身上學到了寶貴的東西，而這些比在大學裡學到的更有價值。這位深具智慧的技工名叫魯斯．培瑞（Russ Perry），是一位身價百萬美元的單親爸爸，獨力扶養兩個小孩。其他的技工非常佩服培瑞的理財頭腦，他們告訴我：「如果培瑞和你聊到有關錢的話題，你一定要仔細聽。」

我們兩人都上夜班，而週末時工作並不太忙，因此我們有許多時間聊天。我的工作很簡單，清洗巴士、加油，然後在每天收班時記錄里程數。空閒時，聽培瑞聊起他對於金錢與人生的看法，常會讓我捧腹。當然，培瑞的談話並非全都是對的，然而他率直的言語中總是有點道理。

培瑞告訴我，只要看對方開什麼車，就知道他夠不夠聰明。他不理解為什麼有些人會花一大筆錢，去買一些會不斷貶值的東西，也搞不懂為什麼有些人要租車或是借錢買車。培瑞認為應該把錢投資在會隨時間增值的資產上，像是房屋或股票。任何最後只是「純花錢」的東西，例如車子，他都視之為負債。

培瑞說：「如果你一輩子都不在車子上浪費錢，就能夠占盡優勢。」他指著一個正走過停車場的主管：「你看到那個坐進BMW的傢伙嗎？」那天晚上我去上班時，注意到那輛車真是漂亮。培瑞說：「他兩年前買了那輛車，當時是全新的。但是，因為折舊和貸款利息，現在已經損失了1萬7千美元。而且大概3年後，他可能就要去買另一輛新車。」我心想如果2年就折舊這麼多，那麼3年後那輛車還值多少錢。

培瑞嚴肅的說：「如果你真的有錢，花錢買一輛與眾不同的豪華房車當然不算什麼。但是，如果你想要變成有錢人，卻又買這樣的東西，你永遠不會成為有錢人。」培瑞的話語充滿智慧。大多數的人都會把錢浪費在車上，而看出這一點則是一種先見之明。他以自己為例告訴我，如果多想一想，就不會把錢揮霍在車子上。我從一個懂車又懂理財的人身上，學到這個觀點。但是，當時最大的問題是，我對相關領域一無所知，根本像是一個原始人。

培瑞說：「當你要買車時，先想一想轉賣時這輛車還值多少錢。」新車一落地，第一年的折舊率很高。他建議我不要買新車，要買已經有人幫我付了折舊的中古車。他認為日系的中古車最有價值，建議我找里程數低的車子，而且要保養狀態良好、有原廠烤漆、好輪胎，以及不錯的內裝。培瑞指點我，假如買對價錢，而且已經有人付了車子的折舊，那麼我可以在開過1、2年後，用當初購買的價格賣掉。





購買中古車的策略



我決定試試培瑞的理論，開始尋找不會拖累財務的車子。我閱讀一些具有公信力的消費報告，並未花太多時間，便掌握了車價行情。其中，菲爾．艾德蒙斯頓（Phil Edmonston）每年更新的《中古車指南》（Lemon-Aid Used Cars）相當有價值。有些車款確實划算，有些車款則是很不錯的代步工具。我每天早上都會花幾分鐘翻閱報紙的分類廣告，當看到價格合理、感覺不錯的中古車時，就會過去瞧一瞧。

接下來的幾年裡，我買了幾輛低里程數、可靠的日本車，每輛價格都介於1,500至5, 000美元之間，我至少都開12個月，這段期間沒有付出多餘的錢。由於我買的車都很便宜，因此轉售的獲利並不高，但通常一輛車可賺800到1,500美元。

不幸的是，有太多人不善於處理他們的財富，因此我們很容易看到許多人因過度消費，而欲求不滿或是走到絕境。一般來說，這些人都想快點拿到錢，以便換一輛更好的車，或是償還那些壓得他們喘不過氣的債務。我曾經向這兩種人買過車，開了2、3年，大約6萬英里之後，再以當初買進的價格賣出。

有一次，我用3,000美元買了一輛低里程數、車齡12年的豐田小客車。我開著這輛車，跑遍了北從加拿大的英屬哥倫比亞、南至墨西哥的下加利福尼亞區半島（Mexican Baja Peninsula）及瓜達拉哈拉（Guadalajara），總共開了4,000英里才回到加拿大。後來，我又開著它，完成了一趟超過8,000英里的旅程。最後，我以3,500美元賣掉這輛車。精明的採購策略可以讓你將這些省下來的錢，累積成一筆用於投資的小財富。

有一種非常簡單的中古車購買策略，可以省下許多時間和金錢。想像你信步走進一個汽車展示場，一般來說，不管你是獨自一人或和朋友同行，應該都無法自由自在的看車。其原因在於，銷售人員會立刻趨前，向你介紹各種廠牌和車款。

他們或許用意良善，但如果你沒有經驗，脈搏會因為對方不斷尾隨而加快，那麼這個壓力可能會讓你屈服，畢竟你是在他們的地盤上。面對這些龐大、飢餓、經驗十足的大鯨魚，我們這些小蝦米必須採取有效的策略：首先，充分釐清自己要尋找的目標。

舉例來說，2002年，我想找一輛手排、原廠烤漆的日系車。我之所以不想要重新烤漆過的車，是因為我無法判斷在新烤漆之下，是否隱藏著生鏽或是意外碰撞的痕跡。另外，我希望里程數低於80,000英里，價格不超過3,000美元。只要保養良好，而且很少行駛於惡劣的路況，車齡多久並不重要。

我像是個充滿勇氣的祕密探員，從黃頁中鎖定目標，並打電話給方圓20英里內每一家汽車賣場。我堅持所有的條件，告訴對方我要找什麼樣的車，並且請他們不要拿不符合條件的車子來唬弄我。

面對積極的銷售人員，我仍然堅持立場。不過，透過電話比面對面容易多了。大部分的車商告訴我，他們有一些我應該會感興趣的車子，可是價格不可能低到3,000美元。有些車商則引誘我選擇其他方案，還有的業者認為我開的價格根本是異想天開，但是我不氣餒也不言退。我保持禮貌和風度，因為最後我可能還得再打電話給他們。

我第一回合打的電話並沒有得到我要的結果，於是接近月底時，我又打電話給那些車商，因為銷售人員此時可能比較急於達成當月業績目標。很幸運的，某家車商表示有一對夫婦要舊車換新車，因此要賣掉一輛只開過3萬英里的豐田 Tercel。那輛車還沒做過清潔或檢查，但是車商願意以3,000美元出售以求快速周轉。

這個策略不限於購買3,000美元的車，任何廠牌和車款皆可適用，還可以節省時間。更重要的是，你可以用這些省下來的錢做有效的投資，以建立財富。

（本文摘自／我用死薪水輕鬆理財賺千萬：16歲就能懂、26歲就置產的投資祕訣／大是文化）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

想要變得幸福，要賺多少錢才夠？研究實測「年收這數字」達到標準

退休需存多少錢才夠？財務教練揭驚人數字：連續35年「每月存11萬」



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為不是開BMW、賓士！投資家揭「有錢人都開Toyota」解析背後1關鍵