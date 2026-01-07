不是阿妹＋Jolin！A-Lin藝名「都市傳說」真相曝光 本尊親自解答

娛樂中心／綜合報導

A-Lin的藝名掀起討論。（圖／翻攝自A-Lin IG）

2026台東跨年晚會今年由天后張惠妹領軍回到家鄉演出，超強卡司包含歌后A-Lin（黃麗玲）、戴愛玲，讓網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」，其中，A-Lin在舞台上的搞笑主持，至今仍是網友討論的焦點，而A-Lin的藝名也意外受到關注。

（左起）A-Lin此藝名謠傳是阿妹加Jolin的綜合體。（圖／翻攝自A-Lin、蔡依林IG）

A-Lin此藝名被謠傳是張惠妹（阿妹）與蔡依林（Jolin）的綜合體，隨著A-Lin在台東跨年晚會的表現引發討論，這則「都市傳說」也再度被重提，相關貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，「一開始唱片公司的定位就是『阿妹的唱腔、Jolin的外表』」、「是一個美麗的傳說，但她值得」。

廣告 廣告

A-Lin親還原藝名真相。（圖／翻攝自那那大師YouTube）

事實上，A-Lin 6年前在YouTube頻道「那那大師」曾親自回應此傳言，表示「A-Lin」這個名字來自媽媽替她取的小名，因為她的本名有個「玲」，從小媽媽習慣叫她「阿玲」，決定正式出道後，唱片公司才將這個小名調整成更具記憶點的藝名「A-Lin」。

更多三立新聞網報導

莫莉捲前助理輕生風暴！「尾隨、緊抓IU」黑歷史遭挖 韓媒氣炸：別碰她

震撼！知名男星「台灣轉機飛沖繩」持毒遭逮 最慘下場曝光

糗！大咖女星宣傳唸錯劇名 「玉米排骨」成迷因瘋傳

高雄跨年／熊仔快嘴連發！致敬曹西平「謝謝你帶給大家的歡樂」網全鼻酸

