不是隨便吃！黃仁勳邀韓2巨頭「炸雞聚餐」藏玄機 背後含意曝光

國際中心／游舒婷報導

南韓慶州舉行亞太經合會（APEC）CEO高峰會，輝達執行長黃仁勳也為此到訪韓國，並選在炸雞店「깐부치킨」與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣餐敘，體驗當地的「치맥」（炸雞配啤酒）文化，韓國旅遊達人王天中「王大叔」也分析聚餐地點選在這間炸雞店其實有其背後的原因。

黃仁勳和三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣吃炸雞配啤酒。（圖／取自MBC NEWS）

黃仁勳睽違15年到訪韓國，預計在31日在峰會上發表演說，除此之外的行程相當保密。30日晚間，他與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣現身江南一間炸雞店聚餐，餐廳外引起民眾圍觀，警方也出動維持秩序。

而三人炸雞配啤酒的畫面引起討論，韓國旅遊達人王天中就分享，三人聚餐的炸雞店「깐부치킨」對台灣人來說雖然不太熟悉，但是黃仁勳會選在這間店聚餐，他認為有他背後的涵義，其秘密就藏在店名中。

王大叔分享，這間炸雞店的店名「깐부」在韓文中有夥伴、好朋友的意思，是創辦人懷念童年和朋友一起吃炸雞的回憶而創立，而黃仁勳選在這裡跟三星、現代的老闆吃飯，其背後含意相當清楚，就是「我們是夥伴要一起合作」的意思，不是單純吃炸雞，而是一種標準的文化語言。

此外，王大叔也分享了這間炸雞店店內氛圍、食材講究，店家不鼓勵外帶、外送，因此韓國人會特地到店內用餐，雖然價格比一般炸雞貴、份量也偏少，但是還是有他的特色。

黃仁勳分享炸雞。（圖／取自SBS뉴스）

AI教父黃仁勳一舉一動都是焦點，這次他到「깐부치킨」用餐大約一小時，還特地拿炸雞出來分享給外面的警衛和民眾，再度展現親民的一面。而他先前來台時到訪的餐廳也都在網路上掀起討論，甚至有網友製作「黃仁勳美食地圖」，這次到南韓選擇的餐廳勢必也會造成一股朝聖熱潮。

