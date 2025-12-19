不是隨機犯案！張文行凶前2天「住旅館」過程曝光 房內搜出25瓶汽油彈

張文疑似經過規劃犯案，警方在他投宿的旅館房內查到25瓶汽油彈。（翻攝畫面）

台北市今（19日）傍晚發生丟擲煙霧彈後隨機砍人的事件，27歲嫌犯張文（男，遭通緝）先在台北車站犯案後又轉往中山站外行凶，隨後在警方圍捕期間墜樓，送醫不治。警方調查發現，張文的戶籍在桃園楊梅，但他今年1月搬到北市中山區，犯案的前2天卻到大同區入住一家商旅，今傍晚行凶前他還先到租屋處縱火。警方到他住的旅館發現了25瓶汽油彈等犯案工具，做案動機有待釐清。

北捷發生什麼事？ 凶嫌背景為何？

據報，犯案的凶嫌是曾因妨害兵役遭桃園地檢發布通緝的27歲男子張文，他今傍晚在台北車站北捷M7出口附近連丟4顆煙霧彈、刺傷試圖阻止他的57歲余姓男子，造成對方死亡，接著又到中山站犯案，並持刀隨機砍路人，引發騷動。張文一路砍進一旁的誠品生活南西店，遭警方圍捕期間疑似畏罪墜樓，當場沒有呼吸心跳，送往國泰醫院後仍宣告不治；另2名他在中山站外持刀攻擊的男子送醫前OHCA，送院後仍回天乏術。

張文犯案後在誠品南西店墜樓。（翻攝自記者爆料網臉書）

犯案過程特別規劃？ 行凶前先縱火為哪樁？

此案已造成4人死亡（含凶嫌張文）、1人命危、5人受傷，警方全面戒備並火速展開調查，發現張文在北車犯案前竟先到他在中山區民生東路一段的租屋處縱火。事實上，張文的戶籍在桃園楊梅，今年1月搬到中山區，然而張文在犯案前2天，17日卻入住大同區一家商旅。

張男疑似有經過縝密規劃，而非隨機犯案，外界解讀他到租屋處縱火可能是為了分散警力。據《ETtoday》報導，張文在北車犯案後，還一度回到商旅補充武器，才繼續到中山站外路口行凶。警方搜索他投宿的旅館，找到一把刀子、約25瓶汽油彈，以及雨衣、黑帽，還有2台平板電腦，已查扣相關證物，要釐清張文的作案動機以及是否還有可能的共犯。

