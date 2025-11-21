不是雙北！2024家庭儲蓄排名出爐 這縣市奪下全國冠軍

2024家庭儲蓄排名出爐，第二名令人跌破眼鏡。示意圖／攝影陳儷文

馨傳不動產統計主計總處公布2024年各縣市家庭平均儲蓄金額，台北市、新北市竟然都不是冠軍，讓外界大感詫異。最會存錢的第一名市新竹市，每個家庭每年平均可存下40萬8671元，而苗栗縣也讓人跌破眼鏡，奪得第二名，家庭平均年儲蓄金額為37萬3640元。

2024年各縣市家庭平均年儲蓄金額，全國平均為27萬6507元，新竹市拿下第一名、苗栗縣奪得第二名，第三名則是新竹縣，每個家庭每年平均可存下35萬627元。新竹市和新竹縣雙雙入榜，展現了竹科新貴的實力。

出乎意料的，第二名是苗栗縣，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，苗栗縣家庭每年平均所得約為110萬元，在北部縣市中屬於收入較低的縣市，但是儲蓄能力卻奪下第二名。雖然不是最會賺錢的縣市，但卻是最會存錢的縣市，這也恰恰展現了客家人勤儉持家的習性。

何世昌指出，外界常說北部的薪水雖然比中南部來得高，但生活成本也比較高，有人就認為住在中南部可以存到比較多錢，不過統計數字卻顯示，中南部的所有縣市中，只有南投縣和嘉義市的家庭儲蓄數字超過平均值。

至於2024家庭儲蓄排行最後三名，分別是倒數第三的屏東縣，每個家庭每年存下17萬6621元，倒數第二名是嘉義縣，每年儲蓄金額為16萬9542元，最低的是宜蘭縣，只能存到16萬6996元，距離全國平均金額有20萬6644元的差距。



