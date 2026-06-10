不是需求變少！輝達下修Vera記憶體容量 LPDRAM供需缺口浮現
AI伺服器需求持續升溫，但就連輝達（NVIDIA）也面臨記憶體供貨不足的挑戰。根據全球研究機構集邦科技TrendForce最新調查，輝達已決定下調次世代Vera Rubin Superchip模組所搭載的SOCAMM容量，不過此舉並非需求降溫，而是因應LPDDR5X供應吃緊所做出的調整。由於記憶體原廠規劃提供給輝達的產能僅能滿足約6成需求，輝達選擇降低單顆模組容量、增加整體出貨數量，以強化市場布局。
供貨僅能滿足6成需求 輝達調整下一代產品規格
TrendForce指出，三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）與美光（Micron）雖然已規劃於2027年擴充產能，但整體位元供給增幅仍追不上AI市場需求成長速度。
據初步規劃，三大記憶體廠提供給輝達的LPDRAM供應量，僅能滿足其約60%的需求，且後續進一步增加供貨的空間相當有限。在此情況下，輝達決定調整Vera Rubin Superchip模組搭載的SOCAMM模組的容量，以滿足更多Vera CPU的出貨需求，同時提前因應未來貨源持續緊張的風險。
TrendForce強調，這項規格變動並不代表輝達下修記憶體需求，更不是AI市場降溫的訊號，而是供應端無法完全滿足需求下所做出的策略調整。
獨立型Vera CPU加速推廣 成LPDRAM需求成長關鍵
輝達新一代AI server產品分為Vera Rubin Rack整櫃方案，以及獨立型（Standalone）Vera CPU Rack兩大產品線。
TrendForce表示，除了整櫃方案外，輝達近年來積極推動獨立型Vera CPU解決方案，希望進一步擴大在推論型AI市場的市占率，這也成為推升LPDRAM需求的重要因素之一。
不再只是手機專用 AI server有望成LPDRAM最大市場
TrendForce指出，LPDRAM過去主要應用於智慧型手機，但憑藉低功耗與高速傳輸優勢，近年已逐步導入AI server、automotive等多元應用場景。
除了輝達之外，許多ASIC晶片業者也開始評估採用LPDRAM方案，使其應用範圍持續擴大。隨AI應用需求爆發，市場供需缺口未來恐進一步擴大。
TrendForce預估，到了2028年至2030年間，AI server生態系有機會超越智慧手機市場，成為全球LPDRAM最大的單一出海口，顯示AI浪潮正重新改寫記憶體產業版圖。
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