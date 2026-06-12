不是青花菜！「1超級食物」護心、防癌 4種人卻不能大口吃

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生活中心／朱祖儀報導

西洋芹被譽為超級食物。（圖／資料照）

西洋芹不只好吃，還有極高的營養價值，因此被譽為「超級食物」。營養師李婉萍表示，西洋芹擁有豐富植化素，不僅可以抗發炎，保護心臟和血管，還能中和體內自由基，降低癌症風險，對身體非常健康。但要留意的是，有4種人不建議大口吃西洋芹，否則可能影響健康。

李婉萍透露，西洋芹盛產期在12月至4月，不僅吃起來口感清甜鮮脆，水分還非常充足，農藥殘留風險也相對較低。若是經常熬夜、壓力大或飲食不規律的25歲至45歲上班族，還可把西洋芹當作「免疫調節器」。

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李婉萍表示，西洋芹含有豐富的黃酮類化合物，如芹菜素（Apigenin）與木犀草素等。研究顯示，這些成分能調節體內的免疫訊號通路，有效控制發炎反應，聯手保護心臟與血管健康 。

李婉萍指出，西洋芹也含有能保護黏膜、促進消化系統健康的活性成分，能幫助中和體內的自由基，從而降低慢性發炎與癌症風險。此外，西洋芹含水量高達95%，被譽為「長在陸地上的天然礦泉水」，因此對於不愛喝水的長輩或口渴族來說，它同時是維持皮膚彈性與黏膜健康的基礎。

西洋芹抗氧化 4類人要小心吃

李婉萍建議，若是想要減重、健身、保養肌膚、抗氧化、讓腸道暢通、高血壓及容易水腫的人，平時可以多攝取西洋芹，生吃或低溫快炒都能最完整地保留不耐熱的維生素C與活性酵素，直接攝取最天然的抗氧化能量。但要留意，服用抗凝血劑者、腎功能不佳者、腸躁症或易脹氣體質者及血壓偏低者，都不建議大量攝取西洋芹，以免影響身體。

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