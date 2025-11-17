不是靠保養品！新研究找到熟男「不老關鍵」 抗老力勝年輕人2.6倍

記者鄭玉如／台北報導

男性荷爾蒙睪固酮能延緩衰老，甚至逆轉老化時鐘，健康飲食與運動，可幫助維持水平。（示意圖／PIXABAY）

有些男性越活越年輕，有的卻越顯疲態，其實與荷爾蒙有關。新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，男性荷爾蒙「睪固酮」幫助延緩老化，甚至有機會「逆轉」，當身體失去睪固酮保護時，老化速度明顯加快，平時透過健康飲食與運動，能穩定睪固酮。

一篇刊登於《eClinicalMedicine》的跨國研究，整合中國、美國、英國的四個大型健康資料庫，分析超過1.7萬名男性血液檢測數據，以「生物學年齡」（身體機能的實際年齡）作為指標，結果顯示，在美國與中國的三個大型隊列中，睪固酮每增加一單位，老化加速值下降0.01至0.078年，證實睪固酮能幫「老化時鐘」踩煞車，60歲以上男性的抗老化強度，甚至是年輕人的2.6倍。

英國研究團隊在針對同一批男性，追蹤了約4年後再次測量後也發現，睪固酮提升幅度最高的前25%男性，老化加速值平均下降0.12年。簡言之，睪固酮顧得好，身體老化時鐘會變慢，甚至有機會「逆轉」，但當身體失去睪固酮保護時，老化速度明顯加快。

另外，該研究還針對38名前列腺癌切除手術患者發現，他們在接受雄激素剝奪療法（ADT）後，睪固酮濃度下降，生物學年齡加速值就像被「催了油門」，平均增加1.804年。

周建安指出，睪固酮下降並非僅年齡造成，現代男性久坐、外食、熬夜與壓力過大，都會使身體長期處於高皮質醇狀態，抑制睪固酮生成，而睪固酮低下又與肥胖、胰島素阻抗形成惡性循環。此外，脂肪組織含有大量的芳香化酶，會將睪固酮轉為雌激素，造成男性荷爾蒙更低、代謝更慢，脂肪更難以消除，疲態感加劇。

周建安建議，若想穩定睪固酮、重啟代謝，首先「控糖與體重管理」，減少含糖飲料與精緻澱粉，增加蛋白質與蔬菜比例；「規律運動」特別是重量或阻力訓練，每週2至3次，促進睪固酮自然分泌；「充足睡眠與減壓」，維持每晚7至8小時睡眠，能降低皮質醇濃度。

周建安提醒，睪固酮不只是性功能指標，更是男性整體代謝與健康的核心。若長期出現疲勞、情緒低落、肌肉流失或體脂上升等狀況，應尋求醫師與營養師協助，進行胰島素阻抗與荷爾蒙檢測，並規劃個人化飲食與減重策略，讓身體在安全狀態下恢復活力。

