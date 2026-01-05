不是靠吃藥！研究曝「這樣吃」能降高血壓：效果接近第一線藥物

記者施春美／台北報導

高血壓是許多心血管疾病的重要成因之一。（示意圖／canva）

高血壓危害健康。醫師張家銘表示，真正讓血壓失控的因子是血管早就進入「長期發炎」的狀態。去年底發表的整合性研究指出，現代高血壓治療的思維，已慢慢從「壓低血壓」，轉向「修復血管」。一項飲食研究發現，採用地中海飲食的人，收縮壓可明顯下降，亦即正確飲食就已接近第一線降壓藥的效果。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，過去人們一直以為是血壓高，真相是血管在發炎，診間常有患者問「已醫囑服藥，為何血壓仍忽高忽低？」事實上，真正讓血壓失控的，很多時候不是藥不夠，而是血管本身早就進入一種「長期發炎、氧化壓力太高」的狀態。

血壓高不只是數字問題 是血管內皮細胞發炎所致

張家銘表示，從分子醫學的角度來看，高血壓從來不是單一數字的問題，而是血管內皮細胞在長期被發炎、被自由基攻擊之下，慢慢失去彈性。血管若無法好好放鬆，再多的降壓藥也只是暫時撐住表面的數字。

張家銘表示，2025 年發表在《International Journal of Hypertension》的整合性研究很清楚地指出，現代高血壓治療的思維，已經慢慢從「把數字壓下來」，轉向「把血管修回來」。

張家銘表示，在西班牙進行的地中海飲食經典研究中，研究人員把原為高心血管風險的族群，分成不同飲食方式，追蹤將近5年。結果發現，採取地中海飲食、尤其每天都食用橄欖油的人，收縮壓平均下降了約6.9毫米汞柱。這意味著，只要正確飲食，血壓降幅就已接近一些第一線降壓藥的效果。

研究並指出，收縮壓每下降2毫米汞柱，就能降低約7~10%的中風風險，心血管死亡風險也會隨之下降。

高血壓的元兇：血管內皮的一氧化氮被關閉了

張家銘表示，血管能否放鬆的關鍵在於「一氧化氮」(NO)，它是由血管內皮型一氧化氮合成酶所製造，就像是血管的「放鬆指令」，只要它正常，血管就有彈性。

當人生活長期處於高壓、常吃高糖高精製食物、睡眠不足時，體內的氧化壓力會飆升，會直接消耗一氧化氮。因此，現在醫界關注的不是單純的高血壓，而是一條「被氧化、被發炎綁住，怎麼樣都放不開的血管。」

張家銘表示，地中海飲食能精準保護心血管等健康，其富含的多酚等能啟動血管內皮型一氧化氮合成酶，讓一氧化氮回復，進而放鬆血管。此外，這些植化素還會啟動核因子紅血球生成相關因子「抗氧化反應元件」，這條抗氧化路徑會清除血管上的自由基。

不是只靠藥物苦撐 地中海飲食可抗發炎、降血壓

張家銘表示，上述論述不是要取代藥物，而是讓藥物不用一個人苦撐。很多高血壓患者的體內都存在「低度但長期的發炎狀態」，例如白血球介素6、腫瘤壞死因子等發炎訊號，會讓血管壁越來越硬、越來越厚，血壓自然就不容易穩。他表示，地中海飲食裡的蒜素、木犀草素等成分，可以抑制發炎因子，慢慢恢復血管的健康。

張家銘表示，真正長久有效的降血壓策略，是讓身體恢復原本的分子節奏與自我調控能力。地中海飲食不是流行，而是一套跟人體機制高度對齊的生活設計。地中海飲食能放鬆血管，讓腸道重新溝通，進而抗發炎。

