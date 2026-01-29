不是靠運氣！黃仁勳親曝成功學關鍵：每天最怕1事成強推進器

財經中心／王文承報導

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的創業故事，感動了無數年輕人。為了讓這段歷程被完整記錄並流傳，美國財經媒體《CNBC》曾報導指出，黃仁勳一路走來的成功動力，竟源自一連串強烈的「負面情緒」，這個發現也讓為他撰寫傳記的作家感到相當意外。

黃仁勳曝成功學關鍵：最怕1事成強推進器



為黃仁勳撰寫傳記的美國作家史蒂芬・維特（Stephen Witt），於去年（2025年）1月出版《黃仁勳傳》（Thinking Machine），台灣也同步推出中譯本。維特在書中提到，儘管輝達市值已高達3.4兆美元，躋身全球最成功企業之列，但黃仁勳內心始終存在一種揮之不去的不安，時刻擔心公司可能會在某一刻突然崩盤。

維特指出，最令他震驚的是，黃仁勳持續不斷向前推進的動力，幾乎完全來自負面情緒。他形容：「黃仁勳最令我吃驚之處，就是他的驅動力幾乎完全來自恐懼與內疚——對失敗的恐懼、對競爭的執著，以及害怕讓他人期待落空的內疚感。」

黃仁勳也曾坦言，自己是一名「要求極高」的主管，與他共事並不輕鬆。在他眼中，壓力正是最有效的推進器。他在去年12月接受美國《CBS》節目專訪時直言：「如果你想成就非凡，那這條路注定不會輕鬆。」

2024年3月，黃仁勳於史丹福大學演講時，分享自己如何憑藉韌性度過創業初期的低潮。他提到，輝達成立僅3年便一度瀕臨倒閉，而支撐他撐下去的關鍵，正是「低期望值」——隨時為失敗做好心理準備，甚至預先設想最壞的結局，以避免真正崩潰時無法承受。

他進一步強調，不能讓焦慮成為阻礙承擔風險的枷鎖。他說：「除非你能承受失敗，否則你永遠不會嘗試；如果你從未嘗試，就無法創新；而沒有創新，就不可能成功。」

維特最後總結，正是這股源自焦慮與不安的力量，成為黃仁勳不斷前進的燃料。他形容：「這就是他的汽油，真正推動他走到今天的，正是那份永不停歇的焦慮。」

