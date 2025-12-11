不是韓援！洋基工程啦啦隊又補強 「AAOA」日系女神官宣了

日系女神希美確定加入洋基工程啦啦隊，成為棒籃雙棲的一員。（圖／IG@youngkeygirls_official）

台灣職籃PLG新球隊洋基工程的啦啦隊「洋基女孩」近期大動作招兵買馬，由韓國人氣啦啦隊睦那京領軍，率領李素敏、崔洪邏組成強大的韓援三本柱之後，11日又宣布找來日本啦啦隊女孩希美助陣，掀起網友激烈迴響。

來自日本的甜美女孩希美Nozomi，已經在台灣發展兩年，憑藉鄰家女孩的外型與甜到融化的笑容，成功和好朋友千紘在南台灣打響名號，為統一獅啦啦隊UniGirl注入新鮮活力。今年更憑藉應援曲〈制霸天下〉的魔法攻擊「AAOA」風靡全台球迷，讓人流連忘返。

如今，希美終於確定棒籃雙棲，11日宣布加入洋基工程啦啦隊，成為洋基女孩的一員，要和韓援三本駐合體。她也在IG上親自轉達好消息，用可愛的台語和大家打招呼：「大給賀！挖系阿美！お願いします～」

目前，洋基女孩的陣容相當龐大，除了睦那京、李素敏、崔洪邏組成的韓援三本柱，另外還有熱愛舞蹈的娜比、Ann兩位台灣女孩順利入選。如今又再度找來「AAOA女神」希美助陣，也讓人十分期待另外3位新成員，據傳，和睦那京要好的啦啦隊樂天巨人啦啦隊朴淡備，確定加盟，還有待官方宣布。

