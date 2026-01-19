不是領息就好 有填息才是真法人3原則開示！
財經中心／余國棟報導
喜迎2026年，元月預計有超過百檔ETF即將除息，為投資人開啟新春投資契機。國泰投信表示，面對多元投資選擇，投資人可依「三大原則」篩選：一看過往績效與配息來源，二看過往填息表現，三看長線產業趨勢，現階段AI長期趨勢明確，相關供應鏈出貨量供不應求，建議投資人鎖定具成長潛力的AI科技類ETF，先享息收，還能有望分享科技產業的長期成長動能。
元月適逢春節前夕，投資人對資金運用的需求增加，ETF配息機制提供靈活選擇，領到的收益，不論是拿來支付家庭開銷，還是選擇再投入，爭取長期增值，都能依個人規劃靈活運用，在「支用」與「再投資」之間找到平衡。
針對除息ETF怎麼選擇，國泰投信ETF研究團隊建議，首先要看「過往績效與配息來源」。值得注意的是，國內資本利得配息目前免徵個人所得稅；若屬於海外投資標的如國泰費城半導體（00830），更可善用每人每年750萬元的海外所得免稅額度，對高資產族群與精算稅負的投資人極具吸引力。適度的配息機制實為「動態停利」的一環，透過獲利部分落袋，能在市場震盪時提升安全感。
第二大重點則是檢視「填息真本事」。配息本身不代表最終獲利，真正的投資收益來自於填息後的總報酬表現，投資重要的功課，就包括必須觀察ETF有沒有在除息後填息，也就是其追蹤指數是否具備向上動能，而填息的快慢，則僅代表短期間內的股價走勢，還是得觀察長期的含息累積報酬率，才能判斷該指數是否在正確的投資趨勢道路上。
第三大方向則是看準「長線產業趨勢」，尤其是當前引領全球的AI科技命脈，產業正處「雲端基建持續擴張」與「終端應用加速普及」的雙引擎成長期，雲端大型資料中心對高階晶片需求不減，而邊緣運算驅動的AI換機潮亦如火如荼展開，相關供應鏈的營收成長，已成為支撐相關ETF的強大底氣。
建議投資人鎖定具備強勁成長動能的標的，全球科技命脈掌握在美國及台灣首上，以國泰台灣科技龍頭（00881）為例，鎖定的是台股AI半導體企業龍頭，有望捕捉台灣科技權值股成長紅利。另一檔人氣攀升的國泰費城半導體（00830）追蹤美國費城半導體指數，該指數自2025年4月谷底一路爬升，含息報酬指數翻倍上漲（100.03%），遠超那斯達克指數52.93%、標普500指數38.65%，展現極佳的增值潛力。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
