不是頭暈！宜蘭近海16:47規模4.9地震 全台最大震度4級
地牛真的翻身！今天（1/18）下午有不少民眾感覺一陣頭暈，原來是地震再度發生。中央氣象署表示，16時47分發生芮氏規模4.9地震，震央即在宜蘭縣政府南方45.4公里，位於宜蘭縣近海，地震深度5.9公里，最大震度4級。
氣象署表示，針對這起地震，地震測報中心科長林柏佑將在下午5時50分進行說明。
各地震度如下：
花蓮縣地區最大震度 4級
宜蘭縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 2級
台中市地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
台北市地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 1級
新竹縣地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
基隆市地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
