不是颱風影響！「戰地風蝦皮店」營業不到1年要拆了 原因在地人傻眼了

今年二月在台南佳里區曾因外觀特殊引發討論的「蝦皮店到店」智取門市，傳出悄悄收攤。（圖／資料照）

在台南佳里區曾因外觀特殊引發討論的「蝦皮店到店」智取門市，如今傳出悄悄收攤。這間位於佳里興 239 號、以車庫改裝而成的實驗型門市，過去因採智取、自助繳費與儲物櫃等配置，被視為蝦皮測試的新型態店面，但開業不到一年就暫停營業，引發在地居民好奇其中內情。

這間門市剛推出時，因外觀宛如一般住家的車庫，引發不少網友討論安全性與是否能耐颱風等問題。當時蝦皮曾出面回應，強調此為貼近生活圈、測試新型服務而設立。然而近日有民眾在臉書社團「佳里興大小事」貼文表示，門市已停止收件、停止服務，詢問是否因颱風損壞而關閉。

台南學甲還有貨櫃版，橘色大型貨櫃放在空地上相當顯眼。(圖／資料照)

隨後有網友貼出一張「違章建築拆除通知單」，編號南市工使二字第1140668251號，內容指向該建物屬違建，將在 12 月 2 日執行強制拆除，也揭露了門市關閉真正原因。原先以為是天候因素導致的損害，最後竟是違規使用空間遭檢舉、依法拆除。

佳里區的蝦皮店到店智取門市被發現是違建，如今要被強制拆除。（圖／翻攝自臉書社團「佳里興大小事」）

社團中也有網友留言驚呼「才開不到一年不是嗎？」、「看來以後我只好改去仁愛店拿貨了～」、「可能被隔壁的檢舉吧」對於實驗型門市草草落幕感到意外。

