不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了

記者施春美／台北報導

醫師魏士航表示，研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%。(示意圖/pixabay)

天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此行為會危害健康，研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！

家醫科醫師魏士航表示，一項刊登於《The Lancet Regional Health – Europe》的研究，由英國生物樣本庫蒐集近8.5萬受試者、追蹤近8年。研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量。結果發現，夜間暴露於光線越多，罹患第二型糖尿病的風險越高。相較於完全黑暗環境下睡眠的人，暴露在最亮光線環境的族群，風險更是高出 67%。

魏士航說明，夜晚的人造光，包含手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光污染等，會抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖。若又習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。

他表示，許多人以為控制飲食與運動就能穩定血糖，但夜間光線干擾也是「隱藏的破口」。當身體的晝夜節律被打亂，不僅會睡不好，還會影響白天精神與食慾，讓人更易吃過多，導致體重飆升、代謝惡化。良好的睡眠與環境光線管理，應與飲食和運動並重，才能真正維持血糖穩定。

魏士航提供4建議，讓生理時鐘回到健康節奏：

1、營造適合的睡眠環境

保持臥室黑暗，必要時使用遮光窗簾或眼罩，並確保室溫舒適。

2、控管電子產品使用時機

睡前一小時盡量遠離手機、平板或電腦等螢幕，減少藍光暴露。若無法避免，可開啟夜間模式或使用藍光濾鏡眼鏡，以降低對大腦的刺激與對入睡的干擾。

3、提升白天的光照與活動量

白天多接觸自然光，並規律運動，可促進能量代謝，並改善夜間睡眠品質。

4、調整飲食節奏與內容

白天攝取足夠蔬菜與蛋白質，避免高油、高糖、高脂食物，穩定血糖曲線。睡前 2 ~3小時不進食，減少夜間代謝負擔。

