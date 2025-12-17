不是香腸、火腿！台大醫：速食店「2物」是致癌的加工肉品

記者施春美／台北報導

慢性發炎是疾病、癌症的根源。醫師李建璋表示，哈佛大學在進行一項20年的研究後發現，5款食物會導致慢性發炎，包括油炸食物、精緻穀物、含糖飲料、豬油、加工肉品。他並提醒，加工肉品除了香腸、火腿外，速食店的雞塊、漢堡肉，都添加防腐劑、軟化劑，民眾應少碰這類食物。

台大急診醫學部醫師、衛福部資訊處長李建璋，在健康節目中表示，現代醫學已證實，癌症、心血管疾病、中風都與慢性發炎密切相關。一項哈佛大學的大規模研究發現，當人體慢性發炎較嚴重，罹患上述3疾病的機率也越高。

李建璋表示，哈佛大學曾進行一項為期20年的研究、共計10多萬名護理師參與，執行過程相當嚴謹。研究發現，5大地雷食物易造成身體的發炎反應。第一為油炸食物，尤其是飽和脂肪酸，例如採用動物性油脂去炸食物，即為超強發炎物質，因此應少吃薯條、炸雞等。

第二為精緻穀類，例如米飯、麵、麵包等。第三為含糖飲料。第四為豬油，其發炎指數非常高。第五為加工肉品，包含火腿、香腸、培根、炸雞塊的雞塊、漢堡肉，「炸雞塊的雞塊、漢堡肉，都添加人工防腐劑、軟化劑。」

他表示，上述食物均以飽和脂肪酸為主，是人體發炎物質的原料，進而造成發炎反應。相較下，魚類的油脂多為不飽和脂肪酸，不會形成發炎物質。

