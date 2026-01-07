不是馬也不是河馬！台中馬年燈會主燈「嚕嚕米」 真實身分超可愛

編譯張渝萍／綜合報導

台中元宵燈會今年與人氣IP「姆明」（Moomin，舊稱嚕嚕咪）合作，推出21公尺巨型姆明，以及姆明造型燈籠，配合馬年主題。台中市長盧秀燕還特別在臉書發文說：「我們邀請到來自芬蘭，陪伴世界 80 年的好朋友——姆明（Moomin），一起陪大家甜蜜過馬年。」

台中馬年燈會主燈是姆明。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

盧秀燕邀請民眾到台中欣賞「姆明」馬年主燈。翻攝自盧秀燕臉書

但先不說河馬是不是馬，姆明其實根本不是河馬，也不是動物，而是山中的精靈。

根據《姆明》官網介紹，姆明是由瑞典語系的芬蘭插畫家與作家楊笙（Tove Jansson）創作的一系列書籍與漫畫的核心角色，最初以瑞典文在芬蘭出版。

廣告 廣告

嚕嚕咪其實是精靈不是河馬。（圖／翻攝自姆明官網）

而姆明則是一個精靈家族，白色圓滾滾的外型，配著大大的鼻子。沒錯，牠們的長臉有很大比例其實是大鼻子。

介紹稱，這個無憂無慮、熱愛冒險的家庭居住在姆明谷（Moominvalley）的房子裡；在過去，牠們也曾暫時住過燈塔和劇院等地方。牠們與各式各樣的朋友一同經歷了許多冒險故事。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

中市國小師涉辱罵學生 家長意見分歧校方召開教評會

名醫ㄧ旁納涼？中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」 高大成：90％牽扯1事

獨家／夜間限定「佛心價」！停車1小時5元 業者：加減賺

沒有症狀！台中50歲男健檢「照出上百顆肺結節」…滿天星照嚇到醫護

