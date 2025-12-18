不是馬路才危險！每天近30名兒童交通事故亡 近1成搞不懂「視野死角」

記者李育道／台北報導

最新測驗結果顯示，多數學童在乘車與停車場安全認知已有明顯提升，但仍有近一成對「駕駛視野死角」成因不夠清楚。（圖／資料照）

為提升兒童用路安全意識，遠通電收今年攜手靖娟兒童安全文教基金會等單位，推出《校外教學安全Go》線上闖關遊戲，透過模擬校外教學與停車場等常見情境，引導學童學習乘車與用路安全觀念。最新測驗結果顯示，多數學童在乘車與停車場安全認知已有明顯提升，但仍有近一成對「駕駛視野死角」成因不夠清楚，相關風險意識仍待加強。

根據交通部統計，今年1至7月交通事故死亡人數，與去年同期相比，機車、高齡者、酒駕及兒少等指標均呈下降趨勢，但行人死亡人數仍增加2人。另依警政署資料顯示，近四年來，全台每年平均有10,476名12歲以下兒童在交通事故中傷亡，換算下來，幾乎每天有近30名孩子因事故受傷甚至喪命。

靖娟基金會進一步分析近四年的兒童交通事故資料發現，兒童在「行人」與「乘客」身分時，是事故發生的兩大高風險情境。其中，行人事故的主要肇因包括穿越道路時未注意左右來車、未依標誌或標線通行，以及在道路上嬉戲奔跑等行為。

為深化交通安全教育，今年遠通電收再度與靖娟兒童安全文教基金會合作，推出《校外教學安全Go》線上互動遊戲與道安測驗，透過沉浸式情境，提醒學童乘車時應遵守安全規範，並特別強調在停車場避免在大型車輛周邊停留或奔跑，以降低事故風險。

主辦單位分析5,766份測驗結果發現，仍有近一成學童不清楚「駕駛視野死角」多半來自車體較高、或位於駕駛視線遮蔽區域所致。不過，多數安全觀念已有進步，包括98%的學童知道上車第一件事是繫安全帶，91%了解下車後應依指示行走、不在車輛四周逗留，97%也清楚停車場並非遊戲空間。

靖娟基金會提醒，由於兒童身形較矮小，更容易進入大型車輛的視野死角，呼籲家長與孩子熟記防範口訣「集、轉、探」，也就是集中注意力、左右轉頭確認來車，並在視線受阻處探頭查看，提升自我保護能力。

遠通電收指出，自2018年起即投入靖娟基金會推動的「小黃帽計畫」，並共同製作兒童交通安全數位教材與繪本，提供全台小學免費申請。加上今年推出的線上道安遊戲，累計已有超過3,500所學校參與，觸及學童逾35萬人次，盼能持續縮短城鄉交通安全教育落差。

此外，遠通電收也持續將道安推廣延伸至公共場域，今年與交通部、高公局及國道公路警察局等單位合作，在國道清水服務區舉辦道安宣導活動，透過親子互動方式，向民眾推廣「停讓文化」，希望從小扎根人本交通觀念，降低事故風險。

