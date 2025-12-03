不是高志綱妻！她自稱眷屬爆料林倪安「跟尪滾過床」：每隊睡過1到4個

娛樂中心／綜合報導

林倪安遭爆料當統一獅教練高志綱的小三。（圖／翻攝自臉書）

在IG擁有超過19萬粉絲的網紅林倪安，近日被指控疑似介入統一獅已婚棒球教練高志綱的婚姻，相關內容包含對話紀錄與截圖，引起熱烈討論。高志綱的妻子3日晚間透過律師發出聲明否認是爆料者，也讓外界對於爆料者的身分相當好奇。翻閱過去留言紀錄，爆料帳號自稱是球員眷屬表示「她和我老公滾過床單」，甚至指控「各隊都有1-4人不等，有發生過關係」。

近日在社群平台Threads一個帳號多次發文爆料林倪安介入高志綱的婚姻，其中一篇發文表示「12強離場時妳在旁邊錄影，高志綱走過去時，妳還大喊寶貝，妳口中的寶貝手裡牽著他老婆，妳不是故意的？妳就是希望我知道吧！」發文口吻加上爆料者多次以「配偶」身份自稱，被懷疑背後身分是高志綱的妻子蔡志潔。但蔡志潔透過律師發表聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，也未曾以自己或透過該帳號發表類似之言論，不排除委由律師，提起訴訟。

林倪安被爆當高志綱小三，引起熱烈討論。（圖／翻攝自IG @nianlin）

隨著高志綱妻子否認，爆料者的身份再度引起好奇。爆料帳號曾表示，自己會知悉這些內情是因為「她和我老公滾過床單」並已要提告，透露「你還在跟我老公糾纏時，不是跟北部球隊王姓球員發生關係嗎？」「隨便妳要怎麼造謠我的身分，妳只能在背後嚼，因為妳是小三，被發現就只能離開。但我有選擇權，我沒騙人，我還是妳的受害者之一。」針對網友詢問：「可以大概說有多少球員用過嗎？」該帳號也回覆：「我知道的目前除了台鋼沒有，各隊都有1-4人不等有發生過關係，曖昧的更不計少樹（數）。上面的數字是球員，如果要加其他球團職位，又更多了」。

爆料者吐露「各隊都有1到4人不等有發生過關係」，真實身分引發好奇。（圖／翻攝自Threads）

隨著小三風波持續發酵，林倪安已關閉IG留言功能，Threads也關版改成私人帳號。針對此事件，統一獅領隊蘇泰安回應：「目前仍都是網路傳言，球團不會針對網路傳言做回應，關於大家所關注部分球團也正在了解中，我們統一獅球團的憲章規定非常清楚，不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」

高國豪嫂控私約！曾驚爆「哥哥女友哪位沒約過」 餐廳還原兄弟互毆現場

