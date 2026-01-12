不是高股息！它憑什麼可以年化8% 資金都悄悄轉進

財經中心／余國棟報導

債券ETF透過分散持債與被動追蹤指數機制，有效降低單一發行人風險，並提供透明、便利的投資管道，相較直接投資單一債券ETF具備流動性佳、交易門檻低、資訊揭露完整等優勢，適合作為固定收益部位的策略。（示意圖/ AI製圖）

總體環境來看，通膨雖仍具黏著性，但已較高峰明顯回落，市場焦點逐步由「抑制通膨」轉向「穩定經濟成長」，長天期優質債券的殖利率水準與潛在資本利得空間同步浮現，成為投資人布局中長期穩定現金流的重要選項。台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 (00842B)所追蹤的指數成分債，聚焦於信評良好、財務體質穩健的銀行債券，有助於在追求收益的同時，兼顧風險控管。

根據台新投信官網最新公告，最近一期00842B每單位配息金額為0.7元，從過去一年的0.5、0.55、0.055、0.6逐步調升至0.7元創新高，以2025/12/31淨值計算，年化配息率已超過8%以上，預計1/16除息，1/15為最後買進日。對於希望在利率波動環境中，仍能持有相對穩定資產的投資人而言，銀行債具備「防禦中帶有收益彈性」的特性，適合納入核心資產配置。

廣告 廣告

00842B過去一年配息資料。（圖／台新投信）

法人認為，債券ETF透過分散持債與被動追蹤指數機制，有效降低單一發行人風險，並提供透明、便利的投資管道，相較直接投資單一債券ETF具備流動性佳、交易門檻低、資訊揭露完整等優勢，適合作為固定收益部位的策略。面對市場不確定性仍高的投資環境，透過債券ETF進行有紀律的資產配置，有助於提升整體投資組合的穩健度與長期韌性。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／晶片股點火美股寫新高！台積電盤後強彈20元 台股開盤拼創高

台積電2026成長年不是口號 法人搶先卡位這幾檔！

2026投資藍圖曝光！投信總座3檔這樣搭 才能撐得住高檔震盪

台股市值週暴增3兆！3萬點行情正式啟動 最飆的就是它漲近7%

