不是高血壓！「晚上1現象」害猝死：增2倍心梗、中風機率
記者施春美／台北報導
一名女子睡前量血壓時，發現比白天低10~20毫米汞柱，擔心「血壓太低」有健康風險。醫師林軒任表示，這是好事，反而晚上血壓降幅小於10％的人，清晨發生腦中風或心肌梗塞的機率，高出一般人2.2倍。另一項研究發現，一個人就算白天血壓「完全正常」，光是「晚上血壓沒有降」，心血管死亡率的風險就暴增 2.35 倍！
亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在其臉書表示，一般人以為，血壓就該像一條平穩的直線，從早到晚都恆定。事實上，人的血壓在晚間會適度地休息，意味著心血管彈性十足、運作良好。真正需要恐懼的是「全天無休」的心血管系統。因此，「夜間血壓未降」是嚴重警訊，甚至是未來中風、心肌梗塞的警訊。
林軒任表示，醫學上，「晚間血壓比白天平均值顯著降低」的現象，叫作「夜間血壓下降」，且夜間血壓比白天低10~20％的人為「正常下降型」。若夜間血壓有下降但降幅小於 10%，我們稱之為「未下降型」。
他表示，研究發現，這群未下降型的人，不但心血管系統整晚未放鬆，其交感神經還特別容易在清晨、剛睡醒前的那一刻過度活躍，這會導致血壓在幾分鐘內快速飆高，形成極度危險的「清晨高血壓」。
研究也指，相較於血壓正常下降者，夜間血壓未下降型的族群，未來發生中風或心梗的風險高出2.22倍，且就算白天血壓正常，夜間血壓未下降型的人，死於心血管疾病的風險也增加2.35倍。
晚上血壓不降=高血壓！害心臟衰竭、腎衰竭
林軒任表示，「晚上血壓不降」對健康的傷害，幾乎等於高血壓。因為當血壓日夜無休，心臟等於在做24小時的重訓，很快就會導致「心室肥厚」，大增心臟衰竭的風險。此外，腎臟在持續的高壓衝擊下，腎絲球會被「衝破」，導致蛋白尿出現，逐步走向腎功能惡化。
至於「夜間高血壓」的原因，林軒任表示，往往是「睡眠呼吸中止症」 ，呼吸中止症患者會因為睡覺中由於堵塞或是其他原因，導致缺氧，身體以為快要窒息，而瘋狂刺激交感神經，此狀況會在睡夢中不斷發生，導致血壓在睡夢中一路狂飆。
其次，慢性病患者也要小心。他表示，腎臟病患因腎臟受損，影響排水、排鈉、調控血壓荷爾蒙的能力。此外，糖尿病患者若血糖控制不佳，神經系統恐已受損，導致自律神經調節異常。
林軒任並提醒，重鹹飲食、壓力過大、長期失眠，也是夜間高血壓不可忽視的元凶。
