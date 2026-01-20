不是高雄、台中！台人最愛國旅縣市 冠軍是「它」

台人最愛旅遊的縣市也曝光了。（示意圖／翻攝自pexels）





每到連假前夕，大家是不是早就開好分頁，瘋狂刷機票或飯店比價了呢？最近亞洲最大的現金回饋平台ShopBack揭曉2025年台灣人的旅遊行為大觀察，台人最愛旅遊的縣市也曝光了。

ShopBack指出，去年受惠於連假變多，整體的旅遊訂單比去年成長了15%，尤其是年初的春節、元旦和228假期更是大家出遊的首選，9月份因為政府普發1萬元的政策，竟然讓該月的旅遊訂單暴衝25%，看得出台灣人的旅遊戰鬥力相當驚人。

國旅人氣縣市前三名曝

在國內旅遊方面，台北、高雄、台中分別佔據了熱門城市的前3名，後續則是台南與桃園。

台北之所以穩坐第一，主要歸功於豐富的藝文展覽與大型活動，像是維也納美景宮百年花繪名作展，或是吸引大小朋友的恐龍大復活探險樂園，還有每年底最強的ITF台北國際旅展，這3大活動直接承包了平台年度最熱銷旅遊票券的前3名。許多民眾表示，到台北看展覽再順便安排兩天一夜的小旅行，已經成為現在最流行的國旅模式。

高雄的觀光表現則靠著「演唱會經濟」殺出一條血路，持續吸引龐大的人潮湧入。回顧過去一段時間，從大咖韓團BLACKPINK、TWICE到實力派歌手陳奕迅，接連在高雄開唱，讓當地的飯店住宿幾乎是一房難求。演唱會不只帶來門票收益，更帶動了周邊商圈的餐飲與觀光產值，讓高雄成功從過往的工業城市轉型為充滿活力的音樂之都，只要有大明星宣佈要來高雄開唱，當地的旅遊熱度就會瞬間飆升。

海外旅遊首選東京

海外最受歡迎城市的寶座，依然是由日本東京奪冠。儘管全球旅遊成本略有變動，但東京豐富的採購資源、精緻的美食以及方便的交通，始終是台灣人心目中的出國首選。

整體來看，無論是國內或海外，台灣人的旅遊熱情持續升溫，從連假出遊到演唱會帶動的城市熱潮，再到海外熱門目的地的搶手程度，都反映出台灣人對生活體驗與休閒享受的重視。隨著旅遊資訊越來越方便、優惠活動層出不窮，未來台灣人的出遊腳步勢必會更加頻繁，也讓各大城市及景點迎來更多活力與商機。

