不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌

健康中心／朱祖儀報導

不少人煮火鍋必吃茼蒿。（示意圖／資料照）

天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」

火鍋店小編在Threads發文PO出自己和老闆的對話，原來是當天一早店裡來了2籃茼蒿，他看到忍不住驚呼，「老闆你怎麼叫了2籃茼蒿？」老闆回應，「這是火鍋必吃的神菜啊」，他抱著懷疑態度，結果對方還擔心店裡客人吃不夠。

文章曝光後，隨即湧入許多茼蒿愛好者，「冬天沒有吃到茼蒿就浪費了這一年的冬天」、「沒有茼蒿，就代表沒吃到鍋」、「老闆有記得進山茼蒿嗎？媲美沙茶醬跟蔥的火鍋必備好夥伴」、「茼蒿加客家鹹湯圓跟火鍋超好吃，來一斤都不夠」、「沒有茼蒿的鍋不是火鍋。」

但也有人透露，「茼蒿我聞起來都覺得有股惡臭的味道，不喜歡」、「不敢吃，而且它放進火鍋，整鍋都會變綠，很可怕」、「加了就臭了」、「不喜歡，加進去整個湯底毀掉」、「我不喜歡茼蒿，我覺得味道很奇怪。」

茼蒿除了有特殊氣味，有些吃起來還會有苦味，有些人擔心是否有農藥殘留？但資深菜販廖炯程表示，其實是茼蒿含有揮發性的特殊植物化合物，只要日照增多、氣溫升高，它的苦味物質就會釋放出來。根據農委會108年、109年監測報告，茼蒿農藥合格率都高達100％及90％，是因為它味道特殊，昆蟲都不愛吃，因此農藥使用量也相對低。

多吃茼蒿有好處。（示意圖／資料照）

此外，多吃茼蒿對身體也有好處，急診科醫師張適恆先前在YouTube頻道分享，高雄榮總醫院曾分析300名肺癌患者，以及600名對照者的生活史，發現常吃地瓜葉、茼蒿的人，肺癌發生率明顯較低，因為這類蔬菜富含抗氧化物，且多酚類含量高。

